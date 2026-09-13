Una mujer estadounidense compra joyas falsas por 700 000 dólares

Una mujer estadounidense perdió una gran suma de dinero tras comprar joyas en Jaipur, India. Por las piezas que creía valiosas, ella pagó 700 000 dólares.

Sin embargo, tiempo después se reveló la triste verdad: los artículos comprados resultaron ser falsos. Su valor real era de aproximadamente 4 dólares.

Se informó que el joyero convenció a la turista estadounidense de que los artículos eran auténticos y extremadamente valiosos. La mujer, confiando en la autenticidad de las joyas, pagó una gran cantidad de dinero.

Actualmente, las autoridades competentes están llevando a cabo una investigación sobre este caso.

Los expertos destacan la importancia de ser cautelosos al comprar objetos de valor en el extranjero, especialmente en mercados desconocidos, y de verificar la autenticidad de los productos a través de expertos independientes.