Se han revelado los detalles oficiales de un evento histórico sin precedentes en la historia del ajedrez, que captará la atención de los aficionados de todo el planeta. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) ha confirmado oficialmente el reglamento, el calendario preciso, la sede y la bolsa de premios total del duelo por el título mundial entre el campeón vigente, el indio Gukesh Dommaraju, y el aspirante, el uzbeko Javohir Sindarov. Esta prestigiosa confrontación tendrá lugar del 22 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 en el museo de la Fundación Martin Bodmer en Ginebra, Suiza, marcando el regreso de una final del campeonato mundial de ajedrez a suelo suizo por primera vez desde 2004.

Lo más sorprendente es que ambos grandes maestros tendrán apenas 20 años al inicio del encuentro, lo que lo convertirá en la final de campeonato mundial más joven en la historia del ajedrez. Javohir Sindarov, el primer uzbeko en clasificarse para el título mundial absoluto, está listo para luchar en estas 14 partidas clásicas por una bolsa de 2,5 millones de dólares. ¿Quién alcanzará primero la marca de los 7,5 puntos, quién prevalecerá en los desempates del 12 de diciembre y qué nueva página está escribiendo este evento histórico en los anales del deporte uzbeko?

Regreso a Suiza tras 22 años: el duelo histórico en el museo de Ginebra

La sede y el calendario confirmados por la FIDE son los siguientes:

Ginebra y la Fundación Bodmer: La competición se organizará en un monumento histórico y cultural de Ginebra, el museo de la Fundación Martin Bodmer;

Primera final desde 2004: Estos encuentros marcan el regreso del evento ajedrecístico más prestigioso del mundo a Suiza después de 22 años;

Ceremonia de apertura e inicio: El programa del torneo comenzará con una ceremonia de apertura el 22 de noviembre, y la primera partida clásica tendrá lugar el 24 de noviembre;

Fechas decisivas: La 14ª y última partida clásica está programada para el 11 de diciembre; si no hay un ganador, se realizarán desempates dramáticos el 12 de diciembre;

Punto final: El campeonato mundial finalizará oficialmente el 13 de diciembre.

La final más joven de la historia y la cumbre sin precedentes del ajedrez uzbeko

Esta confrontación está cambiando radicalmente las tradiciones ajedrecísticas internacionales:

Dos genios de 20 años: Gukesh Dommaraju y Javohir Sindarov tendrán 20 años al comienzo de la competición; es un récord que iguala al Guinness para el encuentro de campeonato más joven de la historia;

Un récord absoluto para Uzbekistán: Javohir Sindarov ha hecho historia al convertirse en el primer ajedrecista de la Uzbekistán independiente en aspirar directamente al título de campeón mundial clásico;

El choque de las nuevas generaciones: La lucha entre estos dos jóvenes talentos, que han superado a los maestros de la vieja generación, demuestra que ha comenzado una nueva era de dominio en el ajedrez moderno.

Reglamento, puntos y bolsa de premios de 2,5 millones de dólares

Las condiciones financieras y técnicas de la competición se han fijado a un nivel extremadamente alto:

14 partidas clásicas: El encuentro consta de un máximo de 14 partidas clásicas;

7,5 puntos para la victoria: El primer participante en alcanzar 7,5 puntos será declarado campeón mundial absoluto y recibirá la corona;

Regla de desempate en caso de igualdad: Si el marcador es de 7-7 tras las 14 partidas principales, el ganador se determinará en las partidas de desempate (rápidas) el 12 de diciembre;

2,5 millones de dólares estadounidenses: La FIDE ha confirmado una bolsa de premios récord de 2,5 millones de dólares para este encuentro de campeonato.

El uzbeko el joven prodigio Javohir Sindarov, este combate histórico en los tableros de Ginebra contra el campeón vigente Gukesh Dommaraju será un inmenso orgullo y una prueba emocionante para todo nuestro país y la comunidad deportiva internacional.

¿Cree que nuestro compatriota Javohir Sindarov podrá derrotar al campeón vigente Gukesh en Ginebra y convertirse en el primer campeón mundial absoluto en la historia de Uzbekistán? ¿Cuál cree que es la principal ventaja y la clave del éxito del gran maestro uzbeko en esta final, la más joven en la historia del ajedrez? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo, que marca el paso de nuestro deporte hacia una victoria histórica, con todos los aficionados al ajedrez, sus amigos y seres queridos con orgullo!