El internet de Starlink comienza a funcionar en aviones comerciales

Southwest Airlines, considerada una de las principales aerolíneas de bajo costo de EE. UU., ha iniciado el proceso de equipar su flota con conexión satelital de alta velocidad. Según ixbt.com, el internet de Starlink se está implementando gradualmente en los aviones de la compañía y el sistema ya funciona con éxito en algunos vuelos. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Actualmente, los pasajeros pueden saber de antemano si tendrán acceso a Internet durante el vuelo. Para ello, se ha introducido una insignia especial «WiFi Powered by Starlink» en la aplicación oficial de la aerolínea, que permite identificar qué aviones cuentan con el equipo necesario.

La nueva tecnología garantiza una conexión Wi-Fi ininterrumpida y de alta velocidad durante todo el vuelo, desde el despegue hasta el aterrizaje. La velocidad de Internet proporcionada es suficiente no solo para la navegación web básica o el trabajo, sino también para ver vídeos en streaming, jugar juegos en línea y conectar varios dispositivos a la red simultáneamente.

Objetivos a gran escala

Southwest Airlines no se detendrá con estos resultados. Según los planes de la dirección, los equipos de Starlink se instalarán en más de 300 aviones para finales de 2026. Esto permitirá que millones de pasajeros permanezcan en su entorno digital habitual incluso mientras vuelan.

Como referencia, Southwest Airlines, fundada en 1971, es una de las aerolíneas de bajo costo más grandes del mundo. Estos pasos para adaptarse a las demandas modernas y aumentar la competitividad están estableciendo nuevos estándares en el mercado de la aviación.

La experiencia de otras aerolíneas

Las iniciativas en esta dirección no se limitan a una sola empresa. Proyectos similares están siendo implementados activamente por otros grandes transportistas en el mercado global de la aviación. En particular, United Airlines está equipando sus aviones de largo alcance Boeing 777-200 con Starlink y tiene como objetivo superar los 1 000 aviones equipados para finales de 2026.

Asimismo, la aerolínea austriaca Austrian Airlines ha comenzado a utilizar el sistema Starlink en sus aviones Airbus A320neo. Este transportista europeo planea equipar completamente 20 de sus aviones con la moderna conexión satelital para finales de la temporada de invierno 2026/2027.