Una mujer que atacó a personas con un cuchillo en Nueva York fue abatida

En Times Square, Nueva York, una mujer de 49 años atacó a dos personas con un cuchillo. Como resultado, una mujer de 32 años falleció y un hombre de 68 años resultó herido. La atacante fue posteriormente abatida por agentes de policía.

Según la policía, Pamela Cisneros tomó dos cuchillos de cocina el 31 de agosto y atacó primero a Tak Kam, de 68 años, y segundos después a Erin Piacenti, de 32 años. Ambos ataques ocurrieron en unos 20 segundos. Las autoridades calificaron el incidente como un ataque aleatorio y sin provocación.

Piacenti fue trasladada al hospital, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Era una profesional de 32 años que trabajaba como vicepresidenta en Bank of America. Tak Kam, de 68 años, sufrió una herida en el abdomen y fue hospitalizado. Posteriormente se informó que su estado era estable.

Tras el ataque, los agentes intentaron durante cuatro minutos convencer a Cisneros de que soltara los cuchillos. Sin embargo, ella se negó y amenazó a los oficiales. La policía utilizó primero pistolas eléctricas, pero no fueron efectivas. Luego, dos policías dispararon. Cisneros fue llevada al hospital Bellevue, donde falleció.

Las autoridades informaron que Cisneros tenía antecedentes de problemas de salud mental. Según la policía, había sido objeto de atención por incidentes similares en 2018 y 2019, pero nunca había sido arrestada. La investigación sobre el suceso continúa.