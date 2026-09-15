En Kirguistán, la broma de una joven toma un giro inesperado

Un video, supuestamente grabado en la región de Sary-Chelek en Kirguistán, se ha vuelto viral en las redes sociales, provocando diversas reacciones entre los usuarios.

En el video, una joven le dice en broma a un hombre local que aceptaría casarse con él si le da 20 caballos y 100 gramos de oro.

Sin embargo, la joven recibe una respuesta inesperada. El hombre, sin pensarlo mucho, acepta la condición y, en tono de broma, se prepara para llevársela con él.

La situación inesperada causó risas entre los participantes y los presentes. Las imágenes circulan en las redes sociales y están siendo objeto de debate.

El «qalin» mencionado en el video se refiere al concepto de la dote tradicional que la familia del novio entrega por la novia en algunos pueblos de Asia Central.

Actualmente, no hay información oficial sobre cuándo ocurrió el suceso, la nacionalidad de la joven o si el hombre realmente cumplió con las condiciones mencionadas.