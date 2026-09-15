Samsung presenta el nuevo smartphone Galaxy A18 4G en Europa

Samsung ha presentado oficialmente su último dispositivo asequible, que llama la atención por su precio y capacidades. Según Ixbt.com, el smartphone Galaxy A18 4G se está lanzando en el mercado europeo y apareció inmediatamente en los sitios web oficiales de Francia. Así lo informa Ixbt.com.

Este nuevo modelo trae una serie de cambios respecto a la generación anterior y se espera que atraiga la atención de los compradores. En particular, en el mercado francés, el dispositivo en una configuración con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 280 euros. Sus ventas están programadas para comenzar el 18 de septiembre de este año.

Capacidades técnicas y nuevo procesador

Una de las principales novedades del dispositivo es su hardware. En lugar del procesador MediaTek Helio G99 utilizado en el modelo anterior Galaxy A17 4G, esta vez se ha instalado la nueva plataforma Samsung Exynos 1610. Curiosamente, este procesador aún no se había presentado oficialmente al público en general.

El smartphone está equipado con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución de 2340×1080 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz. La cámara frontal se encuentra en una muesca en forma de gota y tiene una resolución de 13 megapíxeles.

Cámara e índices de durabilidad

El bloque de cámara principal incluye dos módulos: un sensor principal de 50 megapíxeles y un objetivo auxiliar de 2 megapíxeles. El dispositivo no cuenta con estabilización óptica y la calidad máxima de grabación de video está limitada al formato Full HD a 30 cuadros por segundo.

Samsung también ha reforzado significativamente la protección del chasis. Si el modelo Galaxy A17 tenía una protección de nivel IP54, el nuevo Galaxy A18 cumple con el estándar IP64. El smartphone, con un grosor de 7,7 milímetros, pesa 196 gramos.

Batería y soporte a largo plazo

El smartphone está alimentado por una batería de 5000 mAh con una potencia de carga máxima de 25 W. Según el fabricante, la vida útil de la batería está diseñada para 1200 ciclos de carga completos.

El dispositivo funciona desde el primer momento con el sistema operativo Android 17 y la interfaz gráfica One UI 9. Una de las ventajas más importantes es que Samsung promete proporcionar no solo parches de seguridad, sino también actualizaciones de Android para este modelo durante seis años completos.