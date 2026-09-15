Un toro de raza Angus vendido a un precio récord en Australia

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Un toro de raza Angus vendido a un precio récord en Australia

En Australia, un toro de raza Angus llamado Wyatt W50 se vendió por 420 000 dólares australianos, es decir, aproximadamente 300 000 dólares estadounidenses. Este resultado se registró como un récord en las ventas de toros en el país, según informó ABC News.

El toro de 19 meses fue criado en la granja Millah Murrah, ubicada en el estado de Nueva Gales del Sur. En el momento de la venta, pesaba 834 kilogramos.

Wyatt W50 atrajo a los compradores principalmente por sus altos indicadores genéticos. Sus valores EBV mostraron resultados destacados en características clave de la raza, incluyendo el potencial de ganancia de peso rápida y la calidad de la carne.

El toro fue adquirido por Gundungarra Angus y la empresa JS Grazing. Los compradores planean utilizarlo con fines reproductivos, incluyendo la venta de material seminal.

Uno de los récords anteriores de venta de ganado en Australia fue de 400 000 dólares australianos, precio pagado por una hembra de raza Wagyu. Wyatt W50 superó este resultado por 20 000 dólares australianos.

Uno de los toros Angus más caros vendidos en el mundo es el SAV America 8018. Se vendió en una subasta en EE. UU. en febrero de 2019 por 1,51 millones de dólares. El toro también llamó la atención por alcanzar un peso de 500 kilogramos a los 205 días de edad.

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