Un futbolista pierde siete dientes tras una pelea

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Un futbolista pierde siete dientes tras una pelea

Una pelea durante un partido de fútbol en los Países Bajos tomó un giro grave. Se alega que, durante el descanso, el entrenador asistente del equipo contrario golpeó a un jugador. Como resultado, el defensa de 25 años perdió siete dientes y fue trasladado al hospital.

El incidente ocurrió el sábado 12 de septiembre durante el partido entre el IJsselmeervogels y el GVVV en Spakenburg, Países Bajos.

Durante el encuentro, el equipo GVVV marcó un penalti en el minuto 28 para ponerse 0-1, y más tarde anotó otro gol para ampliar la ventaja a 0-2. Después de esto, la tensión en el campo aumentó considerablemente.

La pelea fue provocada por una lucha por el balón entre dos jugadores frente al banquillo de los locales. Ambos jugadores cayeron al suelo y comenzaron a empujarse. Después de que los dedos del jugador del IJsselmeervogels se acercaran a la cara del jugador del GVVV, este último volvió a caer al suelo.

El comentarista del partido acusó al jugador de simular, mientras que el árbitro no intervino en la situación.

Tras dirigirse al túnel de vestuarios, comenzó una pelea. John van Beukering, entrenador asistente del GVVV, es sospechoso de haber golpeado al defensa del IJsselmeervogels, Kermo Dumay.

Según se informó, el golpe provocó que Dumay, de 25 años, cayera al suelo y se rompiera siete dientes. La policía intervino para restablecer el orden. El jugador fue llevado al hospital y recibió cinco puntos de sutura, informó «Need To Know».

El entrenador principal del IJsselmeervogels, Willem Leushuis, comparó el golpe con una «pelea callejera» y calificó el suceso de muy aterrador.

Tras el incidente, el club GVVV rescindió los contratos de John van Beukering y de su hermano, el entrenador principal Dennis van Beukering.

John van Beukering declaró a los medios locales que entre 20 y 30 personas se estaban empujando durante la pelea. Según él, recibió dos o tres golpes y no vio quién los dio.

«Tienes dos opciones: irte o defenderte. Yo también di golpes», dijo.

Van Beukering afirmó no saber con certeza si golpeó a Dumay, sugiriendo que podría haberlo alcanzado en la boca. Espera que las grabaciones de video aclaren lo sucedido.

Dumay calificó el evento de «inimaginable» y anunció que presentará una denuncia ante la policía. Señaló que la reconstrucción completa de sus dientes podría llevar hasta un año.

El presidente del GVVV, Hans Schinkel, enfatizó que no considera el incidente como una simple pelea. En su opinión, se trata de un caso de lesiones graves y el club no quiere estar asociado con tal violencia.

El GVVV compite en la Tweede Divisie, el nivel más alto del fútbol amateur en los Países Bajos.

El partido no pudo finalizar debido a la pelea. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) decidirá ahora si se reanuda el encuentro más tarde o si se toma otra decisión.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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