El procesador Apple M5 Ultra supera a un gigante de AMD en la prueba Geekbench

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El procesador Apple M5 Ultra supera a un gigante de AMD en la prueba Geekbench

En las pruebas de Geekbench 7, el nuevo sistema en chip de Apple, el procesador M5 Ultra, registró resultados extremadamente altos, sorprendiendo a muchos expertos. Según ixbt.com, esta nueva plataforma logró superar a un gigante de clase servidor como el AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX de 96 núcleos en varios indicadores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las especificaciones técnicas, el Apple M5 Ultra tiene un total de 36 núcleos, de los cuales 12 son responsables del alto rendimiento. En comparación, su competidor, el procesador AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, está equipado con 96 núcleos, admite 192 hilos y puede funcionar hasta una frecuencia de 5,4 GHz. A pesar de esto, en las pruebas sintéticas, la arquitectura de Apple demostró su alta eficiencia.

Superioridad en pruebas sintéticas

La ventaja más notable de las pruebas de Geekbench 7 se registró en el modo de un solo núcleo (single-core). En él, el Apple M5 Ultra obtuvo 3774 puntos, mientras que el procesador AMD se conformó con 2578 puntos. Esto significa que la plataforma de Apple es aproximadamente un 46,4 % superior.

En las pruebas multi-core, la situación fue similar. El M5 Ultra demostró ser aproximadamente un 10,8 % más rápido que el AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX en esta prueba. Dichos resultados dan fe de la enorme evolución de la línea Apple Silicon en los últimos años.

Diferencias en tareas reales y características de arquitectura

Sin embargo, se supo que los resultados no son iguales en cargas de trabajo prácticas reales. En tareas que se adaptan fácilmente a una gran cantidad de núcleos, el producto de AMD mostró su principal ventaja. En particular, en las pruebas de Ray Tracer y compilación de programas Clang, la superioridad del procesador AMD alcanzó en algunos casos hasta el 58,8 %.

A cambio, la plataforma de Apple ofrece resultados significativamente mejores en el procesamiento de fotos y en el campo multimedia. Uno de los principales logros de la arquitectura Apple Silicon es el sistema de memoria unificada (unified memory), en el que el procesador, los gráficos y otros bloques de cálculo utilizan una memoria común.

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Abror Shuhratov
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