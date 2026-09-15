Hansi Flick apoya la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha expresado su pleno apoyo a la audaz declaración de su joven extremo Lamine Yamal, quien se considera un candidato legítimo al Balón de Oro. El técnico alemán destacó que la gran confianza en sí mismo del jugador no afecta negativamente al ambiente del equipo y que su ambición no supone ningún problema. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, Lamine Yamal declaró la semana pasada que él y el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, son los mejores jugadores del mundo, pero que el prestigioso trofeo individual debería ser para él. Aunque esta declaración ha generado diversos debates en el mundo del fútbol, el técnico catalán ha tomado la situación con naturalidad.

La confianza de Flick y los resultados de Yamal

En la rueda de prensa previa al partido contra el Racing de Santander, el entrenador subrayó que la confianza del joven jugador está totalmente justificada. Hansi Flick señaló que los éxitos de Yamal en el club y en la selección, así como sus actuaciones excepcionales, demuestran que merece este prestigioso premio.

«Es abierto y tiene confianza. Yamal ha demostrado lo bueno que es esta temporada. Es un jugador realmente extraordinario», afirmó Hansi Flick. El entrenador añadió que los títulos ganados por el jugador en La Liga, la Supercopa de España y con la selección nacional confirman su legitimidad.

Habilidades en el campo y enfoque colectivo

Según Flick, la seguridad y el talento que Lamine Yamal muestra ante sus rivales en el campo son parte integral de su carácter. Destacó especialmente su capacidad para asombrar a los aficionados en situaciones de uno contra uno o frente a varios defensas.

Anteriormente, Hansi Flick había advertido en varias ocasiones que un exceso de ego podría perjudicar el éxito del equipo. Sin embargo, el técnico expresó su esperanza de que las aspiraciones de Yamal al Balón de Oro no se conviertan en un factor de distracción para el grupo y confirmó su apoyo total a su jugador.