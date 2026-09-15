«¡De jugador a propietario!»: Cristiano Ronaldo se prepara para comprar el Al-Nassr

Leyenda viva del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo está a punto de dar un paso sin precedentes en la historia del deporte. Según informa el prestigioso medio «DAZN Portugal», la estrella portuguesa de 41 años, Arabia Sauditaque actualmente defiende los colores del club Al-Nassr, podría convertirse en el propietario absoluto del equipo. La fuente revela que Ronaldo y otros cuatro grandes inversores internacionales están preparando ofertas oficiales para adquirir una participación mayoritaria del club de Riad.

Según este acuerdo, cada uno de los participantes de la consolidación planea invertir directamente al menos 92 millones de euros en el proyecto. El delantero, que juega en el Al-Nassr desde diciembre de 2022 y ha puesto a toda la Saudi Pro League en el centro de atención del fútbol mundial, pasa ahora del liderazgo en el campo a la gestión y propiedad del club. Entonces, ¿cómo revolucionará el paso de Cristiano Ronaldo de jugador a propietario el fútbol saudí, qué incluye esta inversión personal de 92 millones de euros y qué impacto tendrá este mega acuerdo en el futuro del club?

«Una participación de 92 millones de euros»: El consorcio y el plan estratégico de Ronaldo

Detalles del gran acuerdo financiero esperado:

Grupo de inversores formado: Según «DAZN Portugal», además de Ronaldo, otros 4 poderosos inversores forman el pool financiero para comprar el Al-Nassr;

92 millones de euros por parte: Cada participante del acuerdo tiene como objetivo invertir al menos 92 millones de euros, llevando la inversión total a cerca de medio mil millones de euros;

Revolución en la gestión del club: Si esta compra se materializa, Cristiano se convertirá en la figura central que defina personalmente las decisiones estratégicas, la política de fichajes y las direcciones de desarrollo global del club.

La era saudí iniciada en diciembre de 2022

El recorrido de cuatro años de Ronaldo en Riad y su influencia en el fútbol mundial:

Punto de inflexión histórico: El traspaso de Ronaldo al Al-Nassr en diciembre de 2022 abrió el camino para la llegada de decenas de estrellas mundiales al fútbol saudí;

Carrera legendaria: El goleador portugués ha defendido con éxito anteriormente los colores de grandes clubes como el Sporting, el «Manchester United», el Real Madrid y la Juventus;

Un nuevo rol a los 41 años: Manteniendo su forma física al más alto nivel en el campo, la estrella está construyendo un nuevo imperio empresarial al convertirse en propietario del club donde juega antes de retirarse.

El rey de los trofeos: El récord único de Ronaldo y el futuro

El tesoro futbolístico del delantero portugués:

5 veces ganador del Balón de Oro: Cristiano ha ganado cinco veces la máxima distinción individual como mejor jugador del mundo;

La cima de la Champions League: Ha triunfado en varias ocasiones en el torneo principal del continente y se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la competición;

Triunfo con la selección: Con la selección de Portugal, ha levantado el trofeo de la Eurocopa y ha ganado dos veces la Liga de Naciones;

Una marca global en los negocios: La marca CR7 se integra ahora directamente en la gestión de los clubes más grandes del fútbol asiático, sirviendo para impulsar al equipo hacia nuevas cimas comerciales.

El hecho de que Cristiano Ronaldo se una a los propietarios de clubes mientras sigue siendo jugador crea un nuevo precedente en el mundo del deporte, y se espera que el Al-Nassr se convierta en una de las marcas más rentables del mercado mundial.

En su opinión, si Cristiano Ronaldo se convierte en uno de los propietarios del Al-Nassr, ¿qué beneficios traerá esto al club? ¿Podrá transformar al equipo en el superclub más poderoso de Asia? ¿Cómo afectará el hecho de que un jugador sea propietario del equipo en el que juega a la situación en el campo? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de este sensacional giro financiero en el deporte mundial con todos los aficionados al fútbol y sus amigos!