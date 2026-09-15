El corazón de Mumbai: 130 años de la sede de la BMC y un viaje por la historia de la ciudad

Como parte de un viaje de prensa internacional por la India, nuestra delegación llegó a Mumbai, la capital financiera e industrial del país. Uno de los eventos centrales fue la reunión y el briefing especial en la sede de la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), una de las administraciones urbanas más grandes del mundo.

Una joya arquitectónica y maravilla de la ingeniería

Construido en 1893 bajo el diseño del famoso arquitecto inglés Frederick William Stevens, este majestuoso edificio combina estilos indo-sarraceno y neogótico. Frente a él se alza la famosa estación de tren Chhatrapati Shivaji (CST), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aspectos destacados del edificio:

Altura y cúpula interior: La torre central y la cúpula exterior alcanzan casi 72 metros (235 pies). En el interior, se construyó una segunda cúpula para la acústica y ventilación, con una altura de 50 metros.

Ascensor hidráulico histórico y archivos secretos: Bajo la cúpula se encuentra la sala de archivos secretos del gobierno. Además, hace 130 años se construyeron dos enormes depósitos de agua de 10,000 galones cada uno para operar un ascensor hidráulico sin electricidad.

Presupuesto optimizado: La construcción comenzó el 23 de abril de 1889 y terminó en julio de 1893. Lo más sorprendente es que, aunque se asignaron 1,188 millones de rupias, el costo real fue de 1,119 millones gracias a la eficiencia y el trabajo de los artesanos locales.

La realidad de Mumbai: 20 millones de habitantes de día, 13 millones de noche

Durante el briefing, funcionarios e ingenieros revelaron las realidades demográficas y de infraestructura de Mumbai.

Flujo de población «flotante»: Aunque la población registrada es de 13 millones, más de 7 millones de personas viajan diariamente desde fuera de la ciudad. Como resultado, la población diurna supera los 20 millones. La vida diaria depende de 3,200 trenes suburbanos y autobuses.

Espacio limitado y Dharavi: Mumbai se formó sobre 7 islas. Debido a la falta de terreno, la ciudad crece hacia arriba. Se creó una agencia estatal (SRA) para renovar zonas densas como Dharavi y trasladar a los residentes a viviendas modernas.

Desastres naturales y lucha contra las lluvias: Nuevos sistemas

Mumbai enfrenta cada año inundaciones por monzones y ciclones. El Departamento de Gestión de Desastres ha implementado prácticas de vanguardia:

«Brimstowad» y depósitos subterráneos: El sistema de drenaje, que antes soportaba 25 mm de lluvia por hora, ahora alcanza los 50 mm gracias a nuevas estaciones de bombeo y tanques de reserva subterráneos.

Presupuesto climático: Mumbai es la cuarta ciudad del mundo, tras Londres, Oslo y Nueva York, en adoptar un «Presupuesto climático». Desde 2022, 27 departamentos municipales alinean sus proyectos con el plan climático de la ciudad.

Red de seguridad rápida: Se han instalado cerca de 5,000 cámaras de vigilancia inteligentes. Cada distrito cuenta con centros de emergencia y el número único 1916 para atención ciudadana.

La arquitectura de Mumbai, su rica historia y su complejo sistema de gestión despiertan un gran interés en cualquier visitante.

Siga las coberturas exclusivas de nuestro viaje de prensa por la India.