El avión de Zelenski amenazado por un dron

El avión que transportaba al presidente ucraniano Volodímir Zelenski se enfrentó a una amenaza de dron mientras se preparaba para despegar de Moldavia hacia Noruega. Así lo informó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, a la cadena de televisión pública noruega NRK.

«Su avión estuvo a punto de chocar con un dron en el momento en que debía salir de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive», declaró Støre.

Sin embargo, el primer ministro no especificó qué tan cerca estuvo el dron del avión ni desde dónde fue lanzado. Más tarde, la oficina del primer ministro noruego aclaró el incidente, indicando que la amenaza de dron en el espacio aéreo moldavo retrasó el vuelo de Zelenski a Oslo. Se desconoce la proximidad exacta del dron a la aeronave.

Las autoridades moldavas también confirmaron que el espacio aéreo del país estuvo cerrado temporalmente el 8 de septiembre debido a una amenaza de dron. Por ello, varios vuelos fueron retrasados en el aeropuerto de Chisináu. El avión de Zelenski también continuó su vuelo una vez que la amenaza fue eliminada.

Según los informes, uno de los drones que entró en el espacio aéreo moldavo se estrelló en un campo del distrito de Rîșcani, provocando un incendio. Otro dron entró en el espacio aéreo rumano.

El presidente ucraniano llegó a Oslo en la tarde del 8 de septiembre. Asistió al funeral del rey Harald V de Noruega.

Hasta el momento no hay información oficial sobre si el dron tenía como objetivo deliberado el avión de Zelenski o si el incidente fue accidental. Algunas informaciones proporcionadas por Ucrania evaluaron el nivel de riesgo para el avión de Zelenski de manera diferente a la declaración del primer ministro noruego.