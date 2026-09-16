Cementerio de la inteligencia artificial: startups y proyectos importantes cerrados

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Cementerio de la inteligencia artificial: startups y proyectos importantes cerrados

En el mercado de la inteligencia artificial, que evoluciona a un ritmo acelerado, no solo las startups jóvenes, sino también los gigantes tecnológicos no logran que todos sus intentos tengan éxito. Según datos de S&P Global Market Intelligence, casi el 42 % de las iniciativas de inteligencia artificial iniciadas a nivel corporativo terminan siendo cerradas por sus empresas matrices. La falta de financiación, las dificultades técnicas, la fuerte competencia y la baja demanda de los usuarios son algunas de las razones. Así lo informa Techcrunch.com que señala.

Basándose en información difundida por ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, Relay, una herramienta de automatización de flujos de trabajo creada como alternativa a Zapier, cesó sus operaciones el lunes. Debido a que OpenAI, Google y otras grandes plataformas añadieron directamente funciones similares a sus herramientas, Relay, con cinco años de historia, no pudo resistir la competencia como producto independiente.

Los fracasos de los gigantes de la inteligencia artificial

OpenAI, una de las empresas privadas más valiosas del mundo, también enfrentó dificultades similares. En julio, la empresa intentó convertir a ChatGPT en una «super aplicación» más amplia y actualizó su interfaz. Sin embargo, tras las críticas justificadas de los usuarios, la empresa rápidamente restauró la interfaz familiar. Además, ChatGPT Atlas, creado como un navegador web especializado, se cerró en menos de un año y sus funciones más útiles se integraron en el ChatGPT principal.

Incluso DALL-E está perdiendo gradualmente su lugar como servicio independiente, ya que sus capacidades de generación de imágenes se han integrado directamente en ChatGPT. Debido a las dificultades para atraer usuarios y a los altos costes operativos, la plataforma Sora, destinada a compartir vídeos, también cesó sus operaciones en marzo de 2026.

Los obstáculos que enfrentan Apple y otras empresas

Cuando se presentó Apple Intelligence en 2024, el Siri actualizado fue anunciado como una de las capacidades principales. Sin embargo, debido a problemas de ingeniería y errores, la empresa pospuso varias veces la fecha de lanzamiento de la nueva versión de Siri. Estos retrasos finalmente provocaron un acuerdo de 250 millones de dólares por demandas relacionadas con la publicidad de las capacidades de inteligencia artificial del iPhone 16.

Según los expertos, estas pérdidas y cierres no son solo estadísticas de fracasos, sino que sirven como una lección importante para toda la industria. La competencia en el mercado y las demandas rápidamente cambiantes exigen que las empresas tomen medidas más cautelosas y fundamentadas.

Inteligencia artificialOpenAIAppleTecnologíasStartups
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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