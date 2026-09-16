El smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition ha sido presentado oficialmente

Las colaboraciones entre marcas famosas y el mundo cinematográfico alcanzan un nuevo nivel. Según ixbt.com, Realme ha presentado las primeras imágenes oficiales de su próximo dispositivo especial: el smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition. Este gadget ha sido diseñado especialmente para los fans del legendario mundo de los magos, llamando la atención por su diseño único y su rico paquete de presentación. Así lo informa el portal Ixbt.com.

Aunque la base técnica del nuevo smartphone no difiere del modelo estándar, su aspecto y acabados están completamente adaptados al entorno mágico. La parte trasera del dispositivo está cubierta con rombos marrones con un patrón de argyle y tiene una textura que recuerda al cuero. Además, el escudo de la escuela de magia de Hogwarts está grabado en el centro de la carcasa.

Diseño mágico y detalles únicos

Para añadir más encanto a la apariencia del smartphone, los fabricantes han grabado la inscripción « Welcome to Hogwarts » en su marco metálico. Esto convierte al dispositivo de un simple medio de comunicación móvil en un auténtico objeto de colección. Este enfoque en el diseño demuestra la atención que la marca presta a su audiencia de fans.

Una de las principales características del dispositivo es su producción en edición muy limitada. Según la información, este smartphone especial se pondrá a la venta en todo el mundo con solo 5000 unidades. Esto garantiza una fuerte competencia y un gran interés por parte de los coleccionistas.

Regalos mágicos en la caja

El hecho de que el smartphone se entregue en una maleta circular única sin duda alegrará a los compradores. El set incluye los siguientes recuerdos únicos:

Una carta especial de admisión a Hogwarts

Un billete para el tren de los magos

Marcapáginas con los escudos de la escuela

Postales con los personajes favoritos

Funda de cuero con el escudo y un pin para el teléfono

Por el momento, los fabricantes no han revelado el precio del dispositivo. Sin embargo, según ixbt.com, el nuevo smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition tiene previsto su lanzamiento inicial en el mercado indio el 21 de septiembre de este año. Posteriormente, los fans de otras regiones también podrían tener la oportunidad de adquirir este set único.