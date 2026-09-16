Por primera vez en la historia, los jóvenes sin título universitario encuentran trabajo más fácilmente que los graduados

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Por primera vez en la historia, los jóvenes sin título universitario encuentran trabajo más fácilmente que los graduados

La creencia arraigada durante décadas en el mercado laboral global de que «un título universitario es la única garantía de una vida exitosa» se ha desmoronado. Un informe analítico del Burning Glass Institute, presentado por el Wall Street Journal, muestra un giro espectacular en la economía moderna: la tasa de desempleo entre los jóvenes de la Generación Z sin educación superior se acerca a su nivel más bajo en 20 años. Por el contrario, miles de jóvenes profesionales de entre 22 y 34 años con títulos universitarios enfrentan un desempleo y una presión competitiva mucho mayores que sus pares sin título.

La razón principal es la rápida adopción por parte de la inteligencia artificial y los sistemas de automatización de los empleos de oficina tradicionales («cuellos blancos»), mientras que la demanda global de trabajadores sin título con habilidades prácticas en sectores físicos y de servicios ha aumentado drásticamente. ¿Por qué los jóvenes graduados en STEM, finanzas y oficinas se quedan fuera? ¿Cómo se convirtieron los empleos de «cuellos azules» en los nuevos reyes del mercado laboral y ha perdido valor el sistema de educación superior?

«La victoria de los sin título»: ¿Qué dicen los gráficos y las cifras?

Hechos sorprendentes del análisis estadístico del WSJ y el Burning Glass Institute:

  • Paradoja histórica: Según la dinámica registrada desde 2003, la tasa de desempleo entre los jóvenes graduados de 22 a 34 años ha alcanzado uno de sus picos históricos más altos (cerca del percentil 70);

  • El éxito de los que no tienen título: Por el contrario, entre los trabajadores de la misma edad sin título universitario o técnico, la tasa de desempleo se mantiene estable en un nivel bajo (alrededor del percentil 20);

  • El nivel más bajo en 20 años: Para los jóvenes sin título, las oportunidades de empleo son las más favorables de las últimas dos décadas; encuentran su lugar en el mercado de manera rápida y flexible;

  • Una verdadera revolución laboral: Aunque antes la educación superior se consideraba un escudo fiable contra el desempleo, ahora la probabilidad de que los profesionales graduados se queden sin trabajo supera, por primera vez, a la de los no graduados.

Por primera vez en la historia, los jóvenes sin título universitario encuentran trabajo más fácilmente que los graduados

Qué sectores sufren el desempleo: el golpe de la inteligencia artificial

Diferencias marcadas por profesión y conclusiones de los expertos:

  • Ciencia y programación bajo presión: Según los gráficos, las áreas de Ciencia, Computación y Matemáticas, así como Educación, han superado ampliamente la mediana del 50% en crecimiento del desempleo, alcanzando niveles del 60-70%;

  • El colapso de STEM y la gestión: En los sectores antes más prestigiosos como STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y gestión (Management), el desempleo se dispara y el número de vacantes para empleados de oficina disminuye;

  • La presión de la inteligencia artificial: Debido a que las redes neuronales y las herramientas de IA generativa realizan la escritura de código, el análisis de textos, la contabilidad y las tareas administrativas más rápido y barato, las empresas han reducido drásticamente la contratación de jóvenes graduados.

Por primera vez en la historia, los jóvenes sin título universitario encuentran trabajo más fácilmente que los graduados

La era de los «cuellos azules»: ¿Qué profesiones tienen demanda?

Áreas que no requieren título y tienen el desempleo más bajo:

  • Servicios y restauración (Food service): La tasa de desempleo está en el punto más bajo de su mediana histórica; la necesidad de mano de obra en restaurantes, cafeterías y hoteles sigue siendo alta;

  • Construcción y minería: En estas áreas de trabajo pesado y práctico, la automatización es imposible, por lo que la demanda de jóvenes aumenta constantemente;

  • Mantenimiento y reparación: Los especialistas en reparación de automóviles, oficios y mantenimiento de infraestructura obtienen ingresos más estables y consiguen trabajo más rápido que muchos empleados de oficina con título;

  • La superioridad de las habilidades prácticas: Para los empleadores modernos, el valor principal ya no es el título teórico universitario, sino la capacidad de resolver un problema concreto con las manos o mediante la práctica real.

Estos cambios globales en el sistema de educación superior demuestran que, en la era de la IA, no es el título en papel, sino las habilidades únicas, la flexibilidad y el saber hacer práctico que la inteligencia artificial no puede reemplazar, lo que se convierte en la clave de la prosperidad.

En su opinión, ¿en la era actual de la IA, dedicar 4 años y mucho dinero a obtener un título universitario ha perdido su valor o la educación fundamental sigue siendo necesaria? ¿Qué área de conocimiento garantiza hoy un futuro y altos ingresos para los jóvenes? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta esta importante investigación sobre el mercado laboral con todos los padres, estudiantes y jóvenes!

Burning Glass InstituteWall Street JournalInteligencia ArtificialEducación SuperiorEmpleo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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