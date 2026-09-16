Partido de la ACL-2: Alineaciones confirmadas para el Al Khaldiya vs. Nasaf

La segunda competición de clubes más prestigiosa de Asia, la ACL-2, comienza oficialmente. El subcampeón de Uzbekistán y uno de los equipos con más experiencia internacional del país, el club Nasaf, inicia su camino fuera de casa en Riffa, Baréin, contra el club local Al Khaldiya. Antes de este choque crucial que comenzará a las 21:00 (hora de Taskent), ambos entrenadores han anunciado oficialmente sus onces iniciales. El partido será transmitido en vivo por el canal «FutbolTV».

Ruziqul Berdiyev Para este duelo contra el campeón de Baréin, ha incluido en el once titular a pilares defensivos experimentados como Abduvohid Nematov, Umar Eshmurodov y Golib Gaybullayev, además del goleador Bobur Abduxoliqov en la delantera. Por su parte, los locales alinean desde el inicio a sus legionarios europeos y africanos como Masvanganyi, Velkovski, Moreira y Drozdek. Entonces, ¿podrán los «Dragones» regresar de Baréin con la victoria? Ruziqul Berdiyev ¿cómo detendrá a los famosos legionarios rivales y quién se llevará los primeros 3 puntos del grupo A?

El once oficial de los «Dragones» para el campo de batalla

El once inicial de Nasaf elegido por Ruziqul Berdiyev:

Línea de portería: Abduvohid Nematov — el guardameta confiable de la selección nacional y de Nasaf será el responsable de mantener su portería a cero;

Muro defensivo: Alibek Davronov, Akrom Komilov, Golib Gaybullayev y el capitán Umar Eshmurodov — formarán una línea defensiva monolítica para repeler los ataques peligrosos del rival;

Mediocampo y bandas: Zafarmurod Abdurahmatov, Sharof Muhiddinov, Oybek Rustamov y Abbos Gulomov — asegurarán el control del balón y la presión en el medio campo;

Delanteros y fuerza creativa: Adenis Shala y el máximo goleador del equipo, Bobur Abduxoliqov, serán las armas principales para perforar la portería rival.

La plantilla estelar de Al Khaldiya: ¿De quién hay que cuidarse?

Los jugadores titulares del campeón de Baréin:

Portero y defensa: Al Gharabli, Odil, Buhra, Shili y el miembro de la selección nacional de Macedonia del Norte, Darko Velkovski;

Mediocampo y trío ofensivo: La estrella de la selección de Sudáfrica Patrik Masvanganyi, el croata Domagoj Drozdek, el marroquí Walid Sabbar, además de Bumessous, Mendy y el brasileño Gleison Moreira;

El poder de los legionarios: La alta capacidad individual de los jugadores extranjeros de los locales exigirá la máxima concentración de los defensas de Nasaf durante los 90 minutos.

Inicio en el grupo A: Intriga desde Riffa hasta Taskent

Detalles del partido y datos importantes para los aficionados:

Hora del partido y estadio: El partido correspondiente a la 1ª jornada del grupo A de la ACL-2 se llevará a cabo el 16 de septiembre en Riffa, Baréin, y comenzará a las 21:00 (hora de Taskent);

Transmisión en vivo: Los millones de aficionados al fútbol uzbeko podrán ver este enfrentamiento en vivo a través del canal «FutbolTV»;

Misión estratégica: Para avanzar de grupo y asegurar la clasificación, sumar puntos en este primer partido fuera de casa es vital para Nasaf.

Le deseamos al equipo de Nasaf que defienda dignamente el honor de Uzbekistán en este partido difícil e intenso, y que logre una victoria importante.

En su opinión, ¿cuál será el marcador de la victoria de Nasaf fuera de casa contra Al Khaldiya? ¿Es suficiente el once inicial elegido por Ruziqul Berdiyev para obtener los 3 puntos, o los suplentes decidirán el destino del partido? ¡Dejen sus pronósticos y opiniones en los comentarios y compartan este análisis preparado antes del partido de los «Dragones» que luchan por el honor de nuestro fútbol nacional con todos los aficionados!