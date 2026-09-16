La interfaz One UI 9.0 ya está disponible para dispositivos Samsung Galaxy

Según Ixbt.com, Samsung ha anunciado oficialmente el lanzamiento global de su nueva interfaz One UI 9.0 basada en Android 17. Presentado inicialmente en los Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8, este nuevo software ya está disponible para la línea de smartphones insignia Galaxy S26, incluidos los Galaxy S26, Galaxy S26 Plus y Galaxy S26 Ultra. Esta actualización se está lanzando inicialmente en los mercados de Corea del Sur y Estados Unidos, informa Ixbt.com. informa .

Dentro del sistema operativo actualizado, las capacidades de la AI se han ampliado significativamente, introduciendo herramientas avanzadas para el procesamiento de video, traducción, gestión de documentos, recomendaciones personalizadas y seguridad. En particular, la función My FanCam permite al usuario seleccionar a una persona específica en un video grabado. Luego, la AI sigue los movimientos del sujeto, manteniéndolo automáticamente en el centro del encuadre y eliminando la necesidad de edición manual.

Cambios en la AI y gestión personalizada

La función Now Brief se ha transformado en feeds personalizados más flexibles, enriquecidos con tarjetas editables que permiten al usuario elegir de forma independiente el contenido de los resúmenes diarios. La función Now Nudge analiza el contexto de los procesos en el smartphone y sugiere acciones relevantes. Por ejemplo, al discutir una reunión en un chat, el sistema propone abrir la información de reserva o guardar la dirección. Además, Creative Studio analiza eventos futuros y sugiere ideas para crear tarjetas temáticas para fechas como cumpleaños.

El traductor de texto y voz Interpreter también ha recibido varias novedades. El modo Thread View permite volver rápidamente a frases anteriores manteniendo la estructura de la conversación traducida, mientras que el modo Conversation es ahora más rápido. Al utilizar auriculares Galaxy Buds compatibles, se ha reducido la latencia en la transmisión de voz traducida. El escáner de documentos ahora puede corregir distorsiones en páginas de libros o papeles doblados, y borrar dedos que aparezcan en la toma gracias a la función mejorada Finger Eraser.

Seguridad y medidas de protección

Con One UI 9.0, se ha prestado especial atención a la seguridad. Los resúmenes de Security Brief alertan a través de Now Brief sobre aplicaciones potencialmente peligrosas, instalaciones de fuentes desconocidas y permisos excesivos. Privacy Alerts detecta intentos sospechosos de aplicaciones para acceder a permisos en segundo plano mediante la AI integrada en el dispositivo. Además, Samsung amplía la cobertura de la función Scam Detection, que identifica posibles llamadas fraudulentas, lanzándola en nuevos países e idiomas.