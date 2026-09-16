El AGMK arrebata la victoria al Khorezm en un duelo tenso — El equipo de Qosimov está en cuartos

Fuimos testigos de una emoción inesperada, una intensidad inigualable y un verdadero drama de copa decidido en los últimos segundos durante los octavos de final de la Copa de Uzbekistán. En Olmaliq, el AGMK recibió al club Khorezm, que ofreció una lucha heroica en su propio campo. Aunque los pupilos de Mirjalol Qosimov eran favoritos desde el inicio, los visitantes, que defienden el honor de Urgench, opusieron una resistencia feroz, convirtiendo el partido en una verdadera batalla de nervios. En el minuto 60, Siavash Haqnazariy abrió el marcador de penalti, pero en el minuto 86, Umidbek Sultonov, jugador del Khorezm, igualó el marcador, rozando la hazaña de la copa.

Sin embargo, un segundo penalti concedido al AGMK en el minuto 90+10 por el árbitro central decidió todo: Haqnazariy colocó el balón en la red con sangre fría, firmando un doblete y dando a su equipo una difícil victoria por 2-1. Gracias a este éxito, los «mineros» se convirtieron en el séptimo participante oficial en los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán. Entonces, ¿qué le faltó a los pupilos de Mirjalol Qosimov, cómo impidieron los segundos la heroica actuación del Khorezm y podrá el AGMK levantar el trofeo?

«Dos penaltis y un salvamento en el minuto 90+10»: Crónica de los goles del partido

Los momentos decisivos en el césped de Olmaliq:

Minuto 60 (1-0): Tras una presión prolongada, el AGMK obtuvo un penalti y el legionario iraní Siavash Haqnazariy no dejó ninguna oportunidad al portero;

Minuto 86 (1-1): El Khorezm demostró que nunca se rinde: a 4 minutos del final del tiempo reglamentario, Umidbek Sultonov culminó un magnífico ataque con un gol, dejando al estadio en estado de shock;

Minuto 90+10 (2-1): En los últimos segundos del tiempo añadido, el árbitro señaló el punto de penalti; Siavash Haqnazariy mantuvo la calma, transformando el penalti y dando a los «mineros» su billete para los cuartos de final;

El séptimo equipo de cuartos de final: Gracias a este éxito dramático, el club de Olmaliq accedió oficialmente a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán.

Las fuerzas presentes en el campo: Alineaciones

Los jugadores alineados por los entrenadores para este partido crucial:

Alineación del AGMK: Hamidullo Abdunabiyev (portero), Mirjamol Qosimov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshodbek Axmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Nodirbek Abdurazzoqov, Ahmadullo Muqumjonov, Urosh Koyich y el héroe del partido Siavash Haqnazariy;

Alineación del Khorezm: Umidjon Ergashev (portero), Abbosjon Otaxonov, Nurjahon Muzaffarov, Sardor Azimov, Rafael Tavares, Maksim Shiryayev, Sunnatulloh Hamidjonov, Suhrob Izzatov, Azizjon Ahrorov, Abror Xo‘sinov y Rafael Sabino Dos Santos;

Visitantes valientes: El club de Urgench, con sus legionarios y jóvenes locales, luchó de igual a igual hasta el final contra uno de los líderes de la Superliga.

Los nuevos objetivos del equipo de Mirjalol Qosimov

Conclusiones analíticas del partido de copa:

El factor Haqnazariy: La sangre fría y el liderazgo del centrocampista iraní salvaron al equipo de una eliminación inesperada en la copa;

Alerta en defensa: El gol encajado en el minuto 86 y los contraataques rivales demostraron una vez más que la línea defensiva del AGMK carece de concentración;

El camino a los cuartos de final: Ahora, los pupilos de Mirjalol Qosimov continúan su camino hacia el título, con rivales aún más duros esperándoles en las próximas rondas.

Este thriller de 100 minutos en Olmaliq demostró una vez más que el estatus de favorito es solo teórico y que hay que luchar en el campo por cada victoria.

¿En su opinión, esta difícil victoria obtenida en el minuto 90+10 aumenta las posibilidades de título del AGMK, o el equipo de Mirjalol Qosimov podría tropezar en cuartos de final con tal juego? ¿Qué nota le da a la actuación del Khorezm? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este análisis de la Copa de Uzbekistán a todos los aficionados al fútbol!