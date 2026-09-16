¡Sensación en la Copa!: «Gazalkent» elimina a «Kokand-1912»

Los octavos de final de la Copa de Uzbekistán siguen ofreciendo resultados inesperados, intensidad real y las sorpresas típicas de los torneos de copa. En esta etapa, el club de la Pro League «Gazalkent» recibió en su campo al experimentado y renombrado equipo «Kokand-1912», logrando una victoria histórica por 2-1. Aunque la mayoría de los aficionados consideraban favoritos a los visitantes, los pupilos de Zayniddin Tojiyev mostraron un fútbol ofensivo y disciplinado desde los primeros minutos. Suhrob Sadirjonov abrió el marcador en el minuto 7, y en el minuto 75, Diyor Tojiyev anotó el segundo gol, consolidando la ventaja de los locales.

El famoso legionario de Kokand, Silvanus Nimeli, marcó un gol en el minuto 81 intentando reavivar la intriga, pero los jugadores de Gazalkent defendieron con frialdad para mantener el resultado. Como resultado, «Gazalkent» aseguró solemnemente su pase a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán. ¿Qué táctica utilizó Zayniddin Tojiyev contra el favorito, por qué «Kokand-1912» se despidió tan pronto de la competición y hasta dónde podrá llegar esta revelación de la copa?

«Goles en los minutos 7 y 75»: Crónica del encuentro

Los eventos decisivos en este reñido partido:

Minuto 7 (1:0): «Gazalkent» comenzó el partido con ataques incisivos y Suhrob Sadirjonov se convirtió en el autor de un gol rápido, frustrando los planes del rival;

Minuto 75 (2:0): Los jugadores de Kokand, que buscaban igualar el marcador, fueron castigados en un contraataque: Diyor Tojiyev aumentó la diferencia, acercando a su equipo a la victoria;

Minuto 81 (2:1): El delantero de «Kokand-1912», Silvanus Nimeli, redujo la distancia, añadiendo un dramatismo intenso al final del juego;

Pase a cuartos de final: Los locales, que resistieron heroicamente hasta el pitido final, se llevaron la victoria por 2-1 y se convirtieron en participantes de los 1/4 de final.

Fuerzas en la batalla de copa: Alineaciones iniciales

Los jugadores alineados por los entrenadores de ambos equipos:

Alineación de «Gazalkent»: Asror Kenjayev (portero), Ozod Ibodullayev, Hojiakbar Yusufboyev, Adam Prisyajnyuk, Suhrob Sadirjonov, Abdurahmon Abdullayev, Diyor Tojiyev, Qodirbek Mamasov, Ivan Karshunov, Laziz Mirzayev, Umid Turg‘unov;

Alineación de «Kokand-1912»: Rahimjon Davronov (portero), Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Shota Gvazava, Javohir Husanov, Shohrux Gadoyev, Silvanus Nimeli, Zafar Hakimov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Andro Giorgadze, Akbar O‘ktamov;

Carácter en el campo: El participante de la Pro League mostró una motivación y un espíritu de lucha mucho mayores que su rival, a pesar de que este contaba con una plantilla rica en nombres y legionarios.

El éxito de los pupilos de Zayniddin Tojiyev y la derrota del rival

Conclusiones analíticas de los expertos tras el partido:

Táctica bien elegida: Zayniddin Tojiyev equilibró perfectamente la defensa y el ataque, aprovechando eficazmente los puntos débiles del rival en jugadas a balón parado y contraataques;

El fallo de Kokand: La eliminación en octavos de final de «Kokand-1912», equipo con grandes objetivos, seguramente generará preguntas serias dentro del club;

Estatus de «caballo negro» en la copa: «Gazalkent», clasificado para cuartos de final, se ha convertido ahora en el rival más peligroso e impredecible para cualquier club grande de la competición.

Esta valiente victoria de «Gazalkent» demuestra una vez más que en nuestro fútbol nacional, el nombre y el estatus no siempre determinan el resultado final, y que la voluntad en el campo supera cualquier cosa.

¿Cree que «Gazalkent» podrá continuar su intenso camino en la copa y llegar a las semifinales o incluso a la final? El experimentado «Kokand-1912»¿fue víctima de un error del entrenador o de la complacencia de los jugadores en esta derrota inesperada? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de esta gran sorpresa de la Copa de Uzbekistán con todos los aficionados al fútbol!