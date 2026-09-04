Un recién nacido fue encontrado vivo en un contenedor de basura en Kazajistán

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Un recién nacido fue encontrado vivo en un contenedor de basura en Kazajistán

En Kazajistán, ocurrió un hecho alarmante. En la localidad de Gvardeyskiy, ubicada en el distrito de Korday de la región de Jambyl, un bebé recién nacido fue hallado en un contenedor de basura.

Se informó que el bebé fue encontrado con vida y trasladado de inmediato a un centro médico.

Las autoridades han iniciado una investigación penal sobre el caso. Actualmente, se llevan a cabo diligencias para determinar cómo fue abandonado el bebé y para identificar a los responsables del suceso.

Se indicó que, al finalizar la investigación, se tomará la decisión procesal correspondiente conforme a la ley.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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