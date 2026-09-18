¡Vadim Abramov « explota » tras la derrota 3-2: sus confesiones explosivas!

En uno de los partidos centrales de la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club Navbahor (Namangan) logró una victoria remontada por 3-2 contra el Dinamo (Samarcanda). Con 5 goles marcados en la primera parte y una intensidad feroz, el encuentro tomó un giro dramático. En la rueda de prensa posterior, el técnico visitante, Vadim Abramov, criticó duramente los errores defensivos de sus jugadores, las decisiones arbitrales parciales y el comportamiento de un jugador que provocó al público tras marcar.

Abramov calificó de «defensa ridícula e inexplicable» el haber encajado tres goles tras marcar dos fuera de casa, e ironizó sobre los estándares arbitrales en Namangan. Además, el entrenador prometió ganar en las próximas jornadas, sin importar el campo, y aclaró la situación sobre el regreso de los líderes lesionados.

¿Qué fue lo que enfureció a Vadim Abramov, qué error estúpido cometió Jumaboyev tras su gol y cuál fue la causa del caos defensivo del equipo de Samarcanda?

«Cuatro defensas contra un delantero y goles ridículos»: Abramov arremete contra la defensa

Errores defensivos señalados por el entrenador del Dinamo:

«Defensa ridícula»: El técnico criticó duramente que cuatro defensas permanecieran pasivos en el área ante un solo delantero rival, y lamentó los goles encajados fácilmente en saques de esquina y salidas del portero;

Dos goles fuera de casa no fueron suficientes: Abramov consideró injustificable haber marcado dos goles como visitante para terminar encajando tres;

Instrucciones no cumplidas: Tras la derrota por 3-2, el entrenador declaró que sus instrucciones no se cumplieron plenamente, señalando errores graves e imprevistos en el campo.

«Acción insensata y provocación al estadio»: reprimenda pública a Jumaboyev

Análisis del comportamiento del jugador tras el gol y la presión en el estadio:

«Error estúpido»: Abramov condenó firmemente que Jumaboyev provocara deliberadamente a los aficionados de Namangan tras marcar, subrayando que le gritó desde el banquillo inmediatamente después;

Arruinar el partido: Según el entrenador, el jugador se dejó llevar por las emociones, recibió una tarjeta amarilla y puso al equipo bajo una presión innecesaria al ponerse a todo el estadio en contra;

No es un bloqueo psicológico: El técnico señaló que los jugadores no estaban intimidados por la presión de la afición, pero que este comportamiento tuvo un impacto negativo innecesario.

«Decisiones extrañas» del arbitraje y agresión contra Azizov

Las quejas de Vadim Abramov sobre el trabajo arbitral y las acciones del rival:

«Siempre es así en Namangan»: Sobre el tiempo añadido y las decisiones arbitrales, Abramov ironizó: «Siempre es así en Namangan, algún día habrá el mismo arbitraje en Samarcanda»;

Tarjetas unilaterales: Destacó que los jugadores del Dinamo recibieron tarjetas amarillas con facilidad, a diferencia de los del Navbahor;

La situación de Azizov: El entrenador calificó de « agresión » el hecho de que agarraran a Azizov por el cuello y luego otro jugador le pisara deliberadamente, expresando su descontento por la pasividad arbitral;

Promesa de victoria y enfermería: Abramov prometió una victoria en el próximo partido y expresó su esperanza de que los lesionados Anvar y Kodirkulov regresen tras la fecha FIFA.

Esta encendida declaración de Vadim Abramov demuestra que es hora de que el Dinamo saque conclusiones serias sobre su disciplina defensiva en los partidos fuera de casa.

¿Crees que las críticas de Vadim Abramov están justificadas? ¿Influyeron realmente las decisiones arbitrales en el 3-2 final? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este artículo exclusivo con todos los aficionados al fútbol!