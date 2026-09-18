Temur Kapadze habla abiertamente sobre la victoria 3-2 de ayer y la carrera por el título

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Temur Kapadze habla abiertamente sobre la victoria 3-2 de ayer y la carrera por el título

En uno de los duelos centrales de la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club Navbahor Namangan recibió al Dinamo Samarcanda. En un partido lleno de goles y tensión, los locales lograron una remontada por 3-2. Los 5 goles se marcaron en una intensa primera mitad, manteniéndose el marcador sin cambios tras el descanso. Este triunfo permite a los «Halcones» consolidar su lugar en el podio y sumar puntos vitales en la lucha por el campeonato.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador local, Temur Kapadze, respondió a las preguntas más incisivas de los periodistas con una franqueza pragmática y valiente. Abordó los errores de Otkir Yusupov, las oportunidades para el suplente Shukron Yoldoshev, los motivos de la suplencia de Joel Kojo y el cambio de posición del mediocentro Shoxruh Abdurahmonov al ataque central.

Entonces, ante la inestabilidad de Neftchi y Paxtakor, ¿se ha convertido realmente el Navbahor en el principal candidato al título, cómo superar el obstáculo del Gazalkent en la Copa de Uzbekistán y qué retos le esperan al equipo de Kapadze?

«No existe el fútbol sin errores»: El destino de Otkir Yusupov y Shukron Yoldoshev

Críticas sobre la línea de porteros en la rueda de prensa de Namangan:

  • Los errores evitables de Yusupov: Kapadze no ocultó que Otkir Yusupov debió actuar mejor en los goles encajados, subrayando que tales errores no deben ocurrir, pero que la capacidad goleadora del equipo los salvó.

  • ¿Cuándo jugará Shukron Yoldoshev?: El técnico recordó que cada partido es una final, explicando que arriesgar con un portero sin rodaje reciente es peligroso, pero que su momento llegará.

  • Las ocasiones desperdiciadas de Norchayev: Se destacó que el equipo jugó mejor en la segunda parte y que Khusayn Norchayev debió ampliar la ventaja para sentenciar el encuentro.

«¡No tenemos un once fijo y no hay tiempo para esperar a Kojo!»: Gran rotación en ataque

La respuesta del entrenador a los debates sobre Joel Kojo y Shoxruh Abdurahmonov:

  • ¿Kojo fue fichado para el banquillo?: Kapadze rechazó rotundamente estas afirmaciones; explicó que Kojo vuelve de una lesión larga y necesita tiempo para recuperar su forma, pero que el equipo necesita resultados inmediatos.

  • El principio de competencia sana: El entrenador insistió en que juegan los que mejor rinden en los entrenamientos, explicando que Shoxruh Abdurahmonov merecía la titularidad tras su gol en el partido anterior.

  • De mediocentro a delantero centro: El cambio de posición de Abdurahmonov no es casualidad: se reconoció que ha sido más activo y útil en el campo que algunos delanteros nominales.

Planes para el título y el obstáculo del Gazalkent en la Copa

Análisis del resto de la temporada y los objetivos pendientes:

  • El hambre de un equipo renovado al 90%: Al inicio de temporada, con una plantilla renovada al 90%, la directiva no exigió el título, pero hoy el Navbahor aspira a luchar por el oro en todas las competiciones.

  • No depender de Neftchi y Paxtakor: La estrategia principal es centrarse solo en su propio juego y puntos, en lugar de mirar los tropiezos de los rivales.

  • La sorpresa del Gazalkent en Copa: Se advirtió que no se espera una victoria fácil ante el equipo de la Pro-League, ya que es un conjunto joven y valiente que ya ha eliminado a clubes de Superliga.

  • El declive de Muhammadali Usmonov: Se explicó que el defensa ha quedado fuera por una bajada de forma reciente, pero que se mantiene la confianza en él.

Bajo el mando de Temur Kapadze, el Navbahor se está convirtiendo en una máquina de ganar pragmática, que lucha cada minuto y no teme a la competencia.

¿Qué opinas de la decisión de Kapadze de dejar a Kojo en el banquillo y poner a Abdurahmonov en ataque? ¿Podrá el Navbahor superar al Neftchi y al Paxtakor para traer el ansiado título a Namangan? ¡Deja tus análisis en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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