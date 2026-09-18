Considerado un gigante del fútbol mundial y campeón de Inglaterra, « Manchester City», el director deportivo del club, Hugo Viana, hizo revelaciones impactantes sobre la carrera y el futuro del talento uzbeko Abdukodir Khusanov en una entrevista exclusiva con el periodista mancity.com Jack Mumford, para los recursos oficiales del club. El reconocido directivo portugués destacó que Khusanov, de 22 años, posee todas las cualidades y el potencial necesarios para convertirse en el mejor defensa central del fútbol mundial.

Tras llegar a Manchester en enero de 2025 procedente del club francés RC Lens, el defensa uzbeko se convirtió en muy poco tiempo en un pilar fundamental del equipo de Enzo Maresca: ya ha disputado más de 50 partidos con la camiseta de los Citizens, ganando la FA Cup y la League Cup. Habiendo conquistado a los aficionados del Etihad con su velocidad fulgurante, su sangre fría y su invencible potencia física, Abdukodir renovó su contrato con el club hasta 2031 este verano. Lo más interesante es que Viana reveló que el ascenso de Khusanov al nivel mundial en tan poco tiempo superó las expectativas de la directiva y del cuerpo técnico del City.

Entonces, ¿por qué Hugo Viana calificó el desarrollo de Khusanov como un shock, qué esconde el contrato hasta 2031 junto a Foden y Gvardiol, y cómo se convirtió el defensa uzbeko en el líder indiscutible del sistema de Maresca?

«No esperábamos una progresión tan rápida»: las 4 revelaciones principales de Hugo Viana

« Manchester City» : los puntos clave de la entrevista del director deportivo:

«Conocíamos sus capacidades físicas, pero...»: Viana admitió que el club estaba convencido de las cualidades atléticas de Khusanov al ficharlo, pero que, a pesar de su corta edad y su limitado tiempo de juego en Francia, su adaptación fulgurante a una liga tan exigente como la inglesa fue inesperada;

Potencial para ser el mejor del mundo: La directiva del club está 100 % convencida de que Abdukodir se convertirá en uno de los mejores defensas centrales del planeta;

Sed de aprendizaje: Viana elogió el profesionalismo del jugador uzbeko, afirmando que trabaja constantemente en sí mismo y que apenas está comenzando su progresión;

Un impacto inmenso en el equipo: Con solo 22 años, Khusanov ya se ha convertido en el corazón palpitante y uno de los líderes de la defensa del club mancuniano.

Contrato hasta 2031 y 50 partidos: Khusanov entre las estrellas

Detalles del nuevo estatus de Abdukodir Khusanov en el Manchester City:

Un acuerdo prolongado hasta 2031: Este verano, la directiva del club firmó un contrato a largo plazo con el legionario uzbeko, haciéndolo inaccesible para otros gigantes europeos;

Entre la élite: Al mismo tiempo que Khusanov, se cerraron nuevos contratos con las estrellas principales del club: Phil Foden, Josko Gvardiol y Jérémy Doku;

Más de 50 encuentros y trofeos: Tras superar la marca de los 50 partidos en poco tiempo, Abdukodir ya ha enriquecido su palmarés con la FA Cup y la League Cup;

El cariño de los fans: Gracias a sus duelos encarnizados y su velocidad, el jugador uzbeko consolidó su estatus de favorito de los seguidores del Etihad.

Análisis de expertos: el lugar de Khusanov en la táctica de Maresca

Conclusiones de los observadores deportivos y analistas sobre el legionario uzbeko:

El ideal de Maresca: El experto italiano Enzo Maresca prefiere jugar con una línea defensiva alta, y en tal sistema, la velocidad aterradora de Khusanov y su capacidad para anticipar los contraataques rivales son vitales;

Salto en el mercado de fichajes: El hecho de que el club lo haya retenido hasta 2031 indica que el valor de Khusanov podría superar la barrera de los 100 millones de euros en los próximos años;

Orgullo de la selección nacional: Cada partido exitoso bajo los colores de un gigante de la Premier League impulsa la reputación de la selección nacional de Uzbekistán en la escena mundial.

Esta alta estima de Hugo Viana y la confianza infinita del «Manchester City» hacia Khusanov demuestran una vez más que una nueva era dorada, sin precedentes, continúa en la historia del fútbol uzbeko.

En su opinión, ¿puede Abdukodir Khusanov convertirse, en los próximos 2 o 3 años, en el defensa central más caro y mejor del mundo, nominado al Balón de Oro? ¿Qué nueva responsabilidad impone esta confianza de Hugo Viana y Enzo Maresca a nuestro jugador? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta esta entrevista exclusiva sobre nuestro orgullo nacional con todos los apasionados del fútbol!