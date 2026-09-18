La selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán continúa su exitosa gira por el continente europeo como parte de su preparación para las próximas grandes competiciones internacionales. Durante el primer partido amistoso disputado en Hungría, donde nuestros representantes se encuentran realizando un campo de entrenamiento, lograron una importante victoria al vencer al equipo anfitrión, Hungría, por 1-0. El único y decisivo gol del encuentro fue anotado en el minuto 11 por Ilhomjon Hamroyev, un jugador experimentado de nuestra selección.

Según el servicio de prensa de la Federación de Fútbol de Uzbekistán, a pesar de lo ajustado del marcador, nuestros jugadores dominaron el juego desde los primeros segundos hasta el pitido final. Nuestros representantes mostraron una superioridad notable sobre los europeos en términos de posesión de balón, tiros a puerta y ocasiones peligrosas. Los maestros del fútbol sala uzbeko no pretenden detenerse aquí: el segundo partido amistoso entre ambos equipos se llevará a cabo el 19 de septiembre.

¿Cómo afectará esta victoria al ranking mundial y a la formación del equipo, qué tan efectivos son los nuevos quintetos que está probando el cuerpo técnico y podrán los húngaros tomarse la revancha en el partido de vuelta del 19 de septiembre?

«Gol decisivo en el minuto 11 y dominio absoluto»: El panorama del juego

Aspectos clave del enfrentamiento entre Hungría y Uzbekistán:

El gol de la victoria de Ilhomjon Hamroyev: Hamroyev sentenció el destino del partido al finalizar con precisión un ataque rápido en el minuto 11;

Dominio total en la cancha: Nuestra selección nacional no dio ninguna libertad al rival en cuanto a control de balón, construcción de ataques posicionales y presión;

Portería a cero y disciplina defensiva: La línea defensiva, liderada por el portero Abbos Elmurodov, neutralizó sin errores todos los ataques peligrosos de los húngaros;

Superioridad en tiros y ocasiones: La selección de Uzbekistán generó decenas de situaciones de peligro ante la portería rival, manteniendo al guardameta europeo bajo presión constante.

Análisis de plantillas: Quinteto inicial y fuerzas de reserva

La alineación de la selección nacional de Uzbekistán para este partido:

Quinteto inicial: Abbos Elmurodov (portero), Ilhomjon Hamroyev, Behruz Samiyev, Xusniddin Nishonov, Abror Axmedzyanov;

Suplentes: Shavkat Ibragimov, Xayrullo Solihov, Mashrab Adilov (capitán), Jasur O‘rinbosarov, Shaxzodjon Sa’diyev, Shaxram Faxriddinov, Sunnatilla Jo‘rayev, Shoxjahon Shonazarov, Asilbek Vafoyev;

Posibilidad de rotación: El cuerpo técnico dio oportunidad a casi todos los jugadores de reserva, probando en la práctica diversos esquemas tácticos.

Segundo enfrentamiento el 19 de septiembre: Conclusión de los expertos

Conclusiones importantes de los analistas de fútbol sala sobre esta concentración en el extranjero:

Resiliencia ante la escuela europea: La demostración de un fútbol sala técnico y rápido frente al estilo de juego húngaro basado en la fuerza física y el contacto confirma el gran estado de forma de nuestros representantes;

Cuestión de finalización: A pesar de crear numerosas ocasiones, el marcador final de 1-0 indica que se debe trabajar más en la definición antes del partido del 19 de septiembre;

Intriga para el partido de vuelta: Tras perder en casa, la selección de Hungría intentará mostrar un fútbol sala mucho más agresivo y ofensivo en el segundo partido, lo que supondrá otro serio examen para nuestro equipo.

Esta victoria de la selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán en Hungría aumenta su prestigio en la escena internacional y genera gran confianza entre los aficionados antes de los próximos torneos oficiales.

¿Cree que nuestros jugadores de fútbol sala podrán ganar por un marcador más amplio a Hungría en el segundo amistoso del 19 de septiembre? ¿Qué aspectos del juego de nuestra selección cree que deben reforzarse? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de este éxito del fútbol sala uzbeko en tierras europeas con todos los aficionados al deporte y sus amigos!