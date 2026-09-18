En uno de los encuentros centrales de la 9.ª jornada de la Premier League rusa (RPL), el CSKA Moscú logró una importante victoria por 3-1 como visitante ante el Dinamo Majachkalá en Daguestán. Este intenso duelo en la costa del Caspio tuvo un significado especial para los aficionados al fútbol de nuestro país: el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Makhmud Makhammadjonov, quien defiende los colores del Dinamo, fue titular y disputó los 90 minutos. El partido comenzó mal para los locales: en el minuto 13, el propio Makhammadjonov marcó en su propia portería.

Poco después, en el minuto 20, el goleador del Dinamo, Gamid Agalarov, igualó el marcador, pero en la segunda mitad, la experiencia y la calidad del club moscovita decidieron el destino del juego. Los suplentes Luciano (69) y Firov (79) anotaron un gol cada uno, asegurando la victoria de los visitantes. Tras este triunfo, los «ejércitos» llegaron a los 19 puntos y subieron al tercer puesto de la tabla, mientras que el club de Majachkalá se quedó con 12 puntos en la séptima posición.

¿Por qué se desmoronó la defensa del Dinamo tras el autogol de Makhammadjonov, cómo lograron los suplentes del CSKA cambiar el rumbo del partido y está el club de Daguestán rezagándose en la lucha por los puestos altos?

«Autogol, respuesta de Agalarov y el impacto de los suplentes»: Crónica del partido

Los momentos clave y decisivos del choque en Majachkalá:

Minuto 13 — Autogol inesperado de Makhammadjonov (0-1): Durante un ataque rápido del CSKA, el defensa uzbeko calculó mal y envió el balón a su propia red;

Minuto 20 — Respuesta rápida de Gamid Agalarov (1-1): Los locales recuperaron rápidamente la compostura y empataron gracias a un remate certero de Agalarov;

Minuto 69 — El gol de la victoria de Luciano (1-2): Tras entrar desde el banquillo en la segunda parte, Luciano culminó una jugada combinativa de los moscovitas con un gol;

Minuto 79 — El punto final de Firov (1-3): Firov, que ingresó al campo en el minuto 77, marcó el tercer gol del CSKA apenas dos minutos después, sentenciando el partido;

Tensión en la primera parte: Las cuatro tarjetas amarillas consecutivas mostradas por el árbitro entre los minutos 44 y 45 demostraron la alta carga emocional del encuentro.

El desempeño del legionario uzbeko: una prueba difícil para Makhammadjonov

Aspectos clave sobre la participación de Makhmud Makhammadjonov en el duelo contra el CSKA:

Confianza total durante 90 minutos: A pesar del autogol en el minuto 13, el cuerpo técnico no sustituyó al defensa uzbeko y le dio la oportunidad de jugar hasta el final;

Duelos en las bandas: Makhammadjonov mantuvo una intensa lucha defensiva contra los rápidos extremos del CSKA, Krugovoy y Glebov;

Experiencia y lección mental: Un partido tan difícil y lleno de errores contra un grande de la RPL sirve como una importante escuela de aprendizaje para el crecimiento profesional del futbolista uzbeko de 23 años.

Tabla de posiciones y conclusiones de expertos

Situación de los equipos y análisis táctico tras la 9.ª jornada de la RPL:

El CSKA en el podio: Con 19 puntos, los «ejércitos» siguen codo a codo con el Zenit y el Krasnodar en la carrera por el título y las medallas;

La victoria de la profundidad de banquillo: Los cambios realizados por el cuerpo técnico del CSKA en la segunda mitad (entradas de Luciano y Firov) fueron totalmente acertados y decidieron el resultado;

La estabilidad del Dinamo Majachkalá: Séptimos con 12 puntos, los daguestaníes demostraron que pueden plantar cara a cualquier rival, pero la pérdida de concentración en los minutos finales les costó puntos.

Si bien esta victoria a domicilio del CSKA reafirma las ambiciones de título de los moscovitas, para Makhmud Makhammadjonov este partido se convierte en una seria motivación para trabajar en sus errores y regresar más fuerte en las próximas jornadas.

¿En qué medida cree que el autogol de Makhmud Makhammadjonov al inicio del partido afectó negativamente el plan de juego y la moral del Dinamo? ¿Podrá el CSKA luchar por el título de la Premier League rusa hasta el final? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta los detalles de este intenso duelo con participación del legionario uzbeko en la RPL con todos sus amigos y aficionados al fútbol!