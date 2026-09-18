Europa League: La Juventus aplasta al NEC y el Bournemouth sacude a España

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Europa League: La Juventus aplasta al NEC y el Bournemouth sacude a España

La primera jornada de la nueva temporada de la Europa League, la segunda competición más prestigiosa del continente, comenzó con un verdadero festival de goles y sorpresas inesperadas. En Turín, la Juventus de Italia se enfrentó a los aficionados del deporte rey y le propinó una paliza despiadada al NEC de los Países Bajos, celebrando una victoria aterradora de 5-0. Nico González, Alaybergovich, Voltemade (de penalti), el defensa Çelik y el suplente Randal Kolo Muani marcaron un gol cada uno, destrozando la defensa rival.

Asimismo, los clubes ingleses demostraron su fuerza en los escenarios europeos: en Londres, el Crystal Palace anotó 4 goles sin respuesta contra el Lech de Polonia, mientras que el modesto Bournemouth, en su viaje a España, puso de rodillas a la Real Sociedad en San Sebastián por 2-1, registrando una de las grandes sorpresas de la competición. En Estambul, el Beşiktaş aplastó al gigante francés Marsella por 4-1, mientras que en Escocia, el Celtic perdió en casa ante el Ferencváros por 1-3.

¿Confirma este juego ofensivo en Turín que la Juventus es el gran favorito para el título de la Europa League, podrán los equipos de la Premier League conquistar este torneo y cuál fue la razón de la derrota en casa del gigante español, la Real Sociedad?

«5-0 en Turín y el expreso de Londres»: Detalles de los duelos centrales

Panorama de los encuentros con marcadores abultados en la 1ª jornada:

  • Juventus 5-0 NEC (5 goles contra los neerlandeses): Nico González abrió el marcador en el minuto 9, Alaybergovich aumentó la diferencia en el 24, y Voltemade aprovechó un penalti en el 35; en la segunda parte, Çelik (75) y Kolo Muani (82) redondearon el marcador;

  • Crystal Palace 4-0 Lech (Los polacos fueron arrollados): Por parte de los londinenses, Pino (10), Richards (27) y Larsen (34) resolvieron el asunto en la primera parte, y al final del partido, Eddie Nketiah (89) puso el punto final;

  • Real Sociedad 1-2 Bournemouth (La sorpresa en España): El club inglés se adelantó 2-0 gracias a los goles rápidos de Justin Kluivert (11) y Ryan (20); a pesar de que Gomes recortó distancias en el minuto 58, los vascos no pudieron evitar la derrota;

  • Beşiktaş 4-1 Marsella (La humillación en Turquía): Fakili, Vaclav, Murilo y Poku aseguraron una victoria convincente ante el club francés frente a los aficionados turcos (el único gol de Abdallah no pudo salvar al Marsella);

  • Celtic 1-3 Ferencváros (El shock en Glasgow): El campeón de Hungría derrotó al gigante escocés a domicilio gracias a los goles de Bamidele, Zachariassen y Arzani.

El éxito táctico de la Juventus y el Bournemouth: Análisis de líneas

Conclusiones de los expertos en fútbol tras los encuentros:

  • La plantilla renovada de los turineses: Grabara en la portería, Lukumi y Kalulu firmes en defensa, formaron un ataque impecable mediante las acciones creativas de Douglas Luiz y Voltemade en el centro; los suplentes Kolo Muani y Conceição agotaron al rival en los minutos finales;

  • Los contraataques pragmáticos del Bournemouth: Aunque el equipo inglés cedió el control del balón a los españoles, las rápidas incursiones de Kluivert y Ryan por las bandas pusieron en aprietos a la defensa rival;

  • El desorden en la defensa del Marsella: En la «caliente» atmósfera de Estambul, el club francés encajó 4 goles debido a errores defensivos graves.

Tabla de posiciones e intriga: Lecciones de la 1ª jornada

El inicio de la lucha en la Europa League arroja las siguientes conclusiones:

  • La Juventus, gran aspirante: Tras ganar con una diferencia de 5 goles, el gigante italiano se coloca inmediatamente en la parte alta de la tabla, enviando una señal hacia el trofeo principal;

  • El paso audaz de los equipos de la Premier League: El inicio sólido del Crystal Palace y el Bournemouth demuestra que los clubes ingleses tienen el potencial de ganar no solo la Champions League, sino también la Europa League esta temporada.

Estos marcadores abultados y derrotas inesperadas en la 1ª jornada de la Europa League muestran que las competiciones continentales de este año serán mucho más intensas y disputadas que las anteriores.

¿Crees que tras la victoria por 5-0 en Turín se puede considerar a la Juventus como el favorito absoluto al título de la Europa League? ¿Podrán equipos ingleses como el Bournemouth y el Crystal Palace llegar a la final de las competiciones europeas? ¡Deja tus opiniones analíticas en los comentarios y comparte los detalles de este show de goles en la Europa League con todos los aficionados al fútbol y tus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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