En la tercera ronda de la Carabao Cup, el vigente campeón, el Manchester City, ofreció un festival goleador en el Etihad Stadium. Los pupilos de Enzo Maresca, que recibían al Norwich de la Championship, sellaron una victoria contundente por 5-0. Para los aficionados al fútbol, el evento histórico de la noche fue la titularidad del defensa de la selección de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, quien lideró la línea defensiva durante los 90 minutos sin cometer errores.

La sólida defensa liderada por Khusanov no permitió que el rival se acercara, garantizando la portería a cero para el guardameta Gerónimo Rulli. En ataque, el prodigio de 17 años Samba brilló con un doblete, mientras que Rayan Cherki, el nuevo fichaje brasileño Allan (en su debut goleador con el City) y McAtee completaron la goleada. En la siguiente ronda, un desafío serio espera a los mancunianos: el Manchester City se enfrentará en octavos de final al Manchester Unitedpeligroso Brighton, que eliminó al

¿Cómo afectará la actuación perfecta de 90 minutos de Abdukodir Khusanov a las elecciones de Enzo Maresca? ¿Cómo se convirtió el joven Samba en el héroe del partido y podrán los «Cityzens» frenar al Brighton, el verdugo del MU?

«5 goles y un fenómeno de 17 años»: Cronología del duelo en el Etihad

Secuencia de goles y momentos clave del Manchester City vs Norwich:

Minuto 29 — Samba abre el marcador (1-0): El delantero de 17 años se movió con rapidez en el área para iniciar el show goleador;

Minuto 32 — La sangre fría de Rayan Cherki (2-0): Solo 3 minutos después, la estrella francesa amplió la ventaja y acabó con las esperanzas del Norwich;

Minuto 48 — Debut goleador de Allan (3-0): Al inicio de la segunda parte, el brasileño celebró su primer gol con la camiseta de los «Cityzens»;

Minuto 54 — Doblete de Samba (4-0): El joven delantero anotó su segundo tanto, asegurándose el estatus de mejor jugador del partido;

Minuto 90 — El punto final de McAtee (5-0): McAtee, que entró desde el banquillo, cerró la goleada en el tiempo añadido.

Los 90 minutos de Khusanov: ¿Cómo cerró la defensa el legionario uzbeko?

Estadísticas clave de Abdukodir Khusanov contra el Norwich:

90 minutos completos: El defensa comenzó desde el primer segundo y no abandonó el campo hasta el pitido final;

Portería a cero: El trío Khusanov, Reis y O'Reilly paralizó el ataque del Norwich, dejando a Rulli sin trabajo;

Superioridad en los duelos: Tanto en el suelo como en el juego aéreo, Khusanov no dio espacios a los delanteros rivales;

Adaptación a la táctica de Maresca: El defensa uzbeko cumplió con las exigencias posicionales del técnico italiano, siendo impecable en la salida de balón.

Un rival temible en octavos: el obstáculo Brighton

Intriga antes de los octavos de final de la Carabao Cup:

El verdugo delManchester United: El próximo rival, el Brighton, causó sensación al eliminar al MU en la tercera ronda;

Duelo táctico: La presión alta y el ritmo de las «Gaviotas» serán la prueba más dura para Enzo Maresca;

Defensa del título: Como vigente campeón, el Manchester City luchará sin tregua por retener su corona.

La contribución de Abdukodir Khusanov demuestra que su lugar en el gigante de la Premier League es cada vez más sólido.

¿Crees que Enzo Maresca lo mantendrá en el once titular tras esta actuación? ¿Cómo valoras las opciones del City ante el Brighton, que eliminó alManchester United? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte esta crónica con todos los aficionados al fútbol!