Thomas Tuchel impone condiciones estrictas a Harry Maguire y pone fin a su futuro en la selección

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Thomas Tuchel impone condiciones estrictas a Harry Maguire y pone fin a su futuro en la selección

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, tomó decisiones drásticas e intransigentes al anunciar su última convocatoria. Mientras prepara los partidos de la Nations League, el técnico ha comenzado a establecer una nueva cultura y disciplina en el equipo. En este contexto, el defensa del Manchester United, Harry Maguire, ha vuelto a ser ignorado, dejando su carrera internacional en duda. Así lo informa Goal.com informa .

Según información de ixbt.com, Maguire fue excluido nuevamente de la selección debido a las situaciones polémicas y las protestas públicas tras la Copa del Mundo. Tuchel ha convocado al jugador del Everton, Jarrad Branthwaite, en lugar del experimentado defensa. Esta elección demuestra claramente que las puertas de la selección se están cerrando para Harry.

El descontento de Maguire y su madre

La controversia surgida antes de la Copa del Mundo fue criticada abiertamente por el propio jugador y su entorno. En particular, la madre de Harry Maguire expresó su profunda decepción y enfado por la exclusión de su hijo. Esta presión pública y la manifestación del descontento del jugador no fueron del agrado del técnico alemán.

Al comentar sobre esta situación en la rueda de prensa, Thomas Tuchel destacó que el comportamiento del jugador solo perjudicaba al equipo. «No ayuda en nada. No voy a reprochárselo toda su vida porque no soy así, pero no me gustó», dijo el seleccionador.

Una oportunidad para Trent Alexander-Arnold

A diferencia de Harry Maguire, el defensa Trent Alexander-Arnold ha tenido la oportunidad de regresar a la selección. Debido a las lesiones de figuras clave del Arsenal y del Chelsea, se abrió un hueco para Trent en el equipo nacional. Aunque Tuchel reconoce el talento del jugador, le ha impuesto exigencias defensivas serias.

Según el seleccionador, Alexander-Arnold debe mejorar drásticamente sus acciones defensivas. «Conozco su talento y he oído lo mucho que se esfuerza por jugar con la camiseta nacional. Ahora ha llegado el momento ideal para que demuestre su valía», añadió Tuchel.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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