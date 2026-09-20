El número de centenarios en Japón supera los 100 000 por primera vez

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El número de centenarios en Japón supera los 100 000 por primera vez

El número de personas de 100 años o más en Japón ha superado los 100 000 por primera vez. Según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, actualmente hay 107 677 personas mayores de cien años en el país.

Su número ha ido aumentando durante 56 años consecutivos. En un año, la cifra de centenarios ha crecido en 7 914 personas.

Las mujeres representan la gran mayoría de los longevos. De las 107 677 personas, 94 298 son mujeres, lo que equivale a casi el 88 %. La mujer más anciana de Japón tiene 114 años y el hombre más anciano, 112.

Al mismo tiempo, el país enfrenta otro problema demográfico. La tasa de natalidad en Japón está disminuyendo y la población está envejeciendo. Como resultado, la reducción de la población activa y la creciente necesidad de servicios de pensiones, médicos y sociales se han convertido en temas urgentes.

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