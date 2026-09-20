La intriga estratégica que define el equilibrio geopolítico y logístico en la región del Cáucaso Sur ha alcanzado una nueva etapa. En una entrevista con el portal BoonTV, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan anunció oficialmente su intención de discutir el tema de la concesión del «Ferrocarril del Cáucaso Sur» (SCR) como un tema prioritario durante su próxima reunión cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin . El objetivo de los diálogos previos entre los dos jefes de Estado y las negociaciones que tendrán lugar próximamente en Moscú es encontrar soluciones mutuamente aceptables para ambas partes.

Sin embargo, este diálogo se desarrolla en el contexto de las duras y serias advertencias emitidas previamente por el Kremlin: el viceprimer ministro ruso, Alexey Overchuk, declaró abiertamente que si la concesión ferroviaria se vendiera a un tercer país o se revisara, Ereván enfrentaría graves consecuencias, incluida la pérdida total de las cargas rusas y el fin de cualquier cooperación con los «Ferrocarriles Rusos» (RZD). El portavoz del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, confirmó que la visita de Pashinyan a Moscú, por invitación de Putin, se llevará a cabo en los próximos días, y las fechas exactas se están coordinando según las agendas de los líderes.

¿Cuáles son, pues, los objetivos políticos detrás del intento de Ereván de modificar la concesión ferroviaria, aceptará Moscú perder el control de esta ruta estratégica y qué impacto tendrá este conflicto en el mapa logístico regional?

«Advertencia, concesión y viaje a Moscú»: Crónica de las relaciones Ereván-Moscú

Las principales etapas del desarrollo de la disputa ferroviaria entre Armenia y Rusia:

La declaración abierta de Nikol Pashinyan: En su declaración al periodista de BoonTV, el primer ministro subrayó que el tema ferroviario es el más importante de la agenda y que buscará compromisos mutuamente aceptables en las negociaciones con Putin;

El ultimátum firme de Moscú: El viceprimer ministro ruso Alexey Overchuk recordó firmemente que la venta de la concesión sería desastrosa para Armenia, privando al país de las cargas rusas y de la integración con los RZD;

Ausencia de razones objetivas: Las autoridades rusas afirman que no hay base económica o logística para transferir la concesión a un tercero, señalando que incluso los estados miembros de la Unión Europea están interesados en el ferrocarril ruso;

Confirmación oficial de Dmitry Peskov: El representante del Kremlin anunció que Vladimir Putin invitó a Pashinyan a Moscú y que la visita tendrá lugar en los próximos días una vez acordadas las agendas de los jefes de Estado;

Nudo estratégico: La red ferroviaria que conecta el Cáucaso Sur sigue siendo no solo una palanca económica, sino también una herramienta de influencia política mayor.

Concesión del «Ferrocarril del Cáucaso Sur»: Comparación de las posiciones de las partes

Criterios de confrontación principal entre Moscú y Ereván:

Parámetros y direcciones Posición de la parte rusa (Moscú) Posición de la parte armenia (Ereván) Nivel de las negociaciones Propuesta de Vladimir Putin, reunión en el Kremlin Futuro viaje de Nikol Pashinyan a Moscú Destino de la concesión No hay base objetiva para la venta, el contrato debe mantenerse Revisión del tema y búsqueda de una solución mutuamente aceptable Riesgos incurridos Parada de las cargas rusas, ruptura de los vínculos con los RZD Intento de atraer inversores internacionales alternativos Impacto logístico Aislamiento de Ereván mientras la UE y los vecinos cooperan Restablecimiento del control sobre los corredores de transporte regionales Agenda oficial Peskov: el momento de la reunión se coordina según la agenda de los líderes Pashinyan: «Es el tema más importante de estas negociaciones»

Análisis geopolítico: Los expertos sobre el futuro diálogo en el Kremlin

Conclusiones de los expertos en política internacional y logística de transporte:

Riesgo de asedio estratégico: La salida de los ferrocarriles armenios de la concesión rusa podría cortar completamente a Ereván de las rutas comerciales del norte — un golpe económico mayor para un país sin salida al mar;

Maniobra diplomática de Pashinyan: La dirección armenia intenta mantener el equilibrio entre Occidente y Oriente diversificando las infraestructuras de transporte, pero Moscú considera esto como una amenaza directa para sus intereses;

Peso de la declaración de Overchuk: El gobierno ruso declaró de antemano que no haría ninguna concesión en este tema y que está listo para utilizar palancas de presión financiera;

Importancia decisiva de la reunión con Putin: Las negociaciones en Moscú determinarán no solo el destino del ferrocarril, sino también el lugar futuro de Armenia dentro de la CEI y la Unión Económica Euroasiática.

Se espera que la visita de Nikol Pashinyan a Moscú y su diálogo con Putin constituyan un punto histórico decisivo para saber quién controlará las arterias de transporte en el Cáucaso Sur.

¿Cree usted que Nikol Pashinyan logrará modificar la concesión ferroviaria durante las negociaciones con Vladimir Putin a pesar de la fuerte oposición de Moscú, o Armenia se verá obligada a ceder ante las exigencias rusas? ¿No provocará esta confrontación logística una nueva crisis en el Cáucaso Sur? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de las importantes negociaciones de la gran geopolítica con todos sus allegados y los apasionados de los temas internacionales!