Rayan Cherki declara que es un honor jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane

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Rayan Cherki declara que es un honor jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane

El centrocampista de la selección de Francia y del Manchester City, Rayan Cherki, expresó su satisfacción por haber sido convocado para la primera concentración bajo la dirección del legendario Zinedine Zidane. Según informa Goal.com, el jugador de 23 años espera con gran entusiasmo el inicio de esta nueva era en el equipo nacional y destacó que jugar bajo las órdenes de Zinedine Zidane es un inmenso honor para él. Así lo informa Goal.com informa .

Actualmente, el legendario exentrenador del Real Madrid y figura histórica del fútbol francés prepara su debut al mando de la selección nacional. Durante esta fecha FIFA, Zinedine Zidane dirige oficialmente a Francia, lo que representa un evento histórico para la comunidad futbolística del país.

El mediapunta del Manchester City, Rayan Cherki, fue incluido en la primera convocatoria realizada por Zinedine Zidane. El jugador de 23 años, que ya suma 14 partidos y 2 goles con la selección francesa, ha logrado mantenerse en el equipo principal.

Rayan Cherki y Zinedine Zidane: el comienzo de una nueva era

El deseo de jugar bajo la dirección de una de las leyendas vivas del fútbol francés, Zinedine Zidane, inspira a la nueva generación. Rayan Cherki, formado en el Olympique de Lyon, no ocultó su entusiasmo por comenzar los entrenamientos.

En una entrevista concedida a Canal+, Rayan Cherki comentó: «Es un honor trabajar con un nuevo entrenador, especialmente con Zinedine Zidane. Estamos ansiosos por empezar a trabajar con él y disfrutar al máximo de esta experiencia».

Rayan Cherki, quien destaca en el Manchester City, llega a la selección en un gran estado de forma. En la última jornada de la Premier League, su equipo ganó 5-3 al Sunderland, encuentro en el que el joven centrocampista también logró anotar un gol.

El jugador, que mantiene un rendimiento constante con el Manchester City esta temporada, acumula hasta ahora 4 goles y 2 asistencias en todas las competiciones. En la liga inglesa, ha marcado 3 goles en 5 partidos.

Ahora, toda la atención se centra en Zinedine Zidane y la selección de Francia. Mientras el técnico comienza a preparar su primer partido internacional, los jugadores se han reunido para asimilar las ideas tácticas del nuevo entrenador.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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