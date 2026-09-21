Golpe de las sanciones: El Banco Nacional de Kirguistán elimina a «Zolotaya Korona» del registro

En el mercado bancario y financiero de Asia Central, la situación en torno a las transferencias de dinero y los sistemas de pago internacionales se ha vuelto más tensa bajo las nuevas restricciones geopolíticas. economist.kg Basándose en la información oficial difundida por el medio, el Banco Nacional de la República Kirguisa anunció que ha eliminado oficialmente a «Zolotaya Korona» del registro internacional de sistemas de dinero electrónico, cancelando su certificado de registro. El regulador señaló que esta decisión se basó en una solicitud directa del operador, la RNKO «Platejniy Tsentr» con sede en Novosibirsk.

Cabe destacar que «Zolotaya Korona» operaba en el registro del país vecino desde el 30 de junio de 2016, es decir, durante más de 10 años. Sin embargo, la inclusión directa de «Platejniy Tsentr» en la lista negra en el marco del 21.º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, el pasado 23 de julio, provocó la salida de esta estructura financiera de Kirguistán apenas dos meses después.

¿Qué impacto tendrá la eliminación de «Zolotaya Korona» en Kirguistán sobre millones de trabajadores migrantes y sus remesas? ¿El riesgo de sanciones secundarias obligará a otros bancos de Asia Central a tomar medidas similares, y qué alternativas quedan para enviar dinero?

«10 años de actividad y presión de sanciones»: Detalles clave de la decisión

Decisión del Banco Nacional de Kirguistán y puntos cruciales del proceso financiero:

Eliminación oficial del registro: El Banco Nacional de Kirguistán revocó totalmente el estatus de «Zolotaya Korona» como sistema internacional de dinero electrónico;

Solicitud del propio operador: El proceso de eliminación se formalizó sobre la base de una solicitud oficial presentada por el operador, la RNKO «Platejniy Tsentr» (SRL, Novosibirsk);

10 años de historia: El sistema había sido incluido en el registro oficial de Kirguistán el 30 de junio de 2016 y fue uno de los canales de transferencia de dinero más activos durante muchos años;

Impacto del 21.º paquete de sanciones de la UE: Tras la imposición de restricciones por parte de la Unión Europea al operador el 23 de julio de 2026, la actividad legal del sistema en la región cambió en dos meses;

Riesgo de sanciones secundarias: Los bancos comerciales y el regulador kirguisos están tomando distancia de los operadores sancionados para no quedar desconectados de las redes de pago internacionales (SWIFT, Visa, Mastercard).

La actividad de «Zolotaya Korona» en Kirguistán: Análisis de los cambios

Indicadores clave del estatus del sistema y las restricciones ocurridas:

Criterios y parámetros Situación anterior (2016–2026) Tras la nueva decisión (septiembre de 2026) Estatus legal En el registro de sistemas internacionales de dinero electrónico Eliminado del registro, registro cancelado Operador del sistema RNKO «Platejniy Tsentr» (Novosibirsk, RF) En el 21.º paquete de sanciones de la UE Fecha de inscripción en el registro 30 de junio de 2016 (más de 10 años) Detenido a solicitud del operador Riesgo para los bancos Bajo (transacciones abiertas) Alto riesgo de sanciones internacionales secundarias Canal de transferencia de dinero Canales oficiales directos Cambio a aplicaciones bancarias y nacionales alternativas

Experticia bancaria y financiera: ¿Qué significan estas restricciones para la región y los migrantes?

Principales conclusiones de economistas internacionales y analistas del sector bancario:

Necesidad de evitar sanciones secundarias: El sistema bancario kirguiso navega por una «línea estrecha» para mantener sus vínculos con Rusia mientras evita las restricciones del sistema financiero occidental; mantener en el registro a una entidad jurídica afectada por el 21.º paquete de sanciones de la UE representaba un riesgo serio;

Señal de alerta para Uzbekistán y la región: La inclusión sucesiva de los grandes operadores de pago rusos en las listas de sanciones incita a los bancos de Uzbekistán y Tayikistán a revisar la seguridad de sus pasarelas de pago;

Alternativas para el dinero de los migrantes: La restricción de «Zolotaya Korona» obliga a las personas a recurrir a las transferencias directas de tarjeta a tarjeta de los sistemas de pago nacionales (por ejemplo, a través de aplicaciones bancarias locales);

Comisiones de pago y riesgo de mercado negro: A medida que los sistemas oficiales y asequibles disminuyen, los costos de transacción (comisiones) pueden aumentar y los intermediarios informales de transferencia de efectivo «de mano a mano» podrían volverse más activos.

Esta decisión del Banco Nacional de Kirguistán ha demostrado una vez más hasta qué punto las restricciones geopolíticas afectan profundamente la vida financiera cotidiana y los pagos transfronterizos en Asia Central.

¿En su opinión, la restricción de «Zolotaya Korona» hará que las transferencias de dinero entre Rusia y Asia Central sean aún más complejas? ¿Qué aplicaciones y métodos utiliza actualmente para enviar o recibir dinero desde el extranjero? ¡Deje sus experiencias personales y análisis en los comentarios y comparta esta importante noticia financiera para todos los trabajadores migrantes y representantes del sector bancario con sus seres queridos!