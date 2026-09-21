Un Corán descubierto a 18 metros de profundidad cerca de las costas de Mauricio (vídeo)

El buceador y fotógrafo sudafricano Ian Haggerty encontró un ejemplar del Corán cerca de las costas de Mauricio, a unos 18 metros bajo la superficie del océano. Así lo informó MM News.

El incidente ocurrió en abril de 2023. Durante una inmersión, Haggerty encontró un libro abierto en el fondo del mar. Al principio pensó que era una revista, pero luego determinó que se trataba de un ejemplar del Corán.

En el vídeo difundido se ve el Corán abierto en el fondo del mar. Algunas fuentes señalan que en las páginas abiertas se podían ver versículos de la sura «Al-A'raf» sobre el profeta Noé y su pueblo.

El propio Haggerty dijo que no sabía cómo el Corán llegó al fondo del mar ni cuánto tiempo había estado allí. Dejó el libro tal como lo encontró. Cuando regresó al mismo lugar una semana después, el Corán ya no estaba.

El vídeo del incidente se ha vuelto viral en las redes sociales. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cuánto tiempo estuvo el Corán en el fondo del mar ni cómo llegó allí.