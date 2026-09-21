Se ha dado un paso estratégico importante para elevar el prestigio de la selección nacional de Uzbekistán en el ámbito internacional y mejorar la preparación física de los jugadores a los estándares de los mejores clubes europeos. Según el servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), el cuerpo técnico dirigido por el entrenador Fabio Cannavaro se ha visto reforzado con dos expertos italianos experimentados. Se ha incorporado a Silvano Cotti, un fisioterapeuta de gran experiencia mundial que ha trabajado anteriormente con la selección italiana, así como con clubes de élite como Milan, Inter, Chelsea y Roma.

Asimismo, con el objetivo de fortalecer el área de nutrición deportiva moderna y metabolismo, se ha contratado al biólogo y nutricionista Andrea Iuliano, quien ha trabajado en el Udinese de la Serie A y en la selección sub-21 de Suiza. Estos expertos supervisarán la recuperación rápida, la prevención de lesiones y el régimen alimenticio de los jugadores durante las concentraciones y los partidos importantes.

¿Qué aportará la llegada de estos expertos internacionales a la selección de Uzbekistán? ¿Podrán los estándares europeos garantizar que los jugadores locales mantengan un ritmo alto durante 90 minutos, y serán estos cambios en el equipo de Cannavaro el factor decisivo para la clasificación al Mundial?

«Experiencia de gigantes europeos y enfoque científico»: Nuevas fuerzas en el cuerpo técnico

Expertos que se unen a la selección de Uzbekistán y sus áreas de responsabilidad:

Silvano Cotti — fisioterapeuta de clase mundial: Renombrado experto italiano que ha trabajado con la selección nacional de Italia, el Chelsea de Londres, el Inter y el Milan de Milán, la Roma, y las selecciones nacionales de China, siendo responsable de la recuperación de las mayores estrellas;

Andrea Iuliano — nutricionista deportivo: Biólogo y nutricionista que ha trabajado en el Udinese de la Serie A italiana y en la selección juvenil (sub-21) de Suiza, quien diseñará un menú nutricional individual para cada jugador;

Reducción del riesgo de lesiones: La tarea principal de los especialistases prevenir lesiones musculares en los jugadores titulares durante calendarios apretados y partidos de clasificación cruciales;

Recuperación funcional: Devolver al organismo de los jugadores a un estado de máxima preparación en poco tiempo tras los entrenamientos y partidos oficiales;

Un salto de calidad en el sistema de Cannavaro: El entrenador principal está inculcando el modelo de fútbol moderno europeo, basado en un ritmo alto y presión física, gracias a este grupo médico científico.

Cuerpo técnico de la selección de Uzbekistán: Tarjeta de presentación de los nuevos expertos

Perfil y funciones de los expertos italianos que refuerzan el equipo:

Indicadores y criterios Silvano Cotti (Italia) Andrea Iuliano (Italia) Especialidad y cargo Fisioterapeuta jefe Nutricionista deportivo (Biólogo) Selecciones nacionales trabajadas Selección nacional de Italia, Selección de China Selección sub-21 de Suiza Clubes trabajados Inter, Milan, Chelsea, Roma Representante de la Serie A italiana Udinese Área de responsabilidad principal Estado muscular, rehabilitación y recuperación rápida Menú, equilibrio alimenticio y aporte energético Beneficios para el equipo Reducción drástica del número de lesiones Alta estabilidad física durante 90+ minutos

Medicina deportiva y experiencia futbolística: ¿Por qué son revolucionarios estos nombramientos?

Conclusiones de analistas de fútbol y médicos deportivos:

Intensidad y resistencia física: En el fútbol moderno, la victoria depende no solo del manejo del balón, sino de la capacidad de mantener la presión y la velocidad durante 90 minutos; el dúo Cotti e Iuliano servirá precisamente para corregir esta carencia;

Forma física de las estrellas: Para líderes como Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullayev, era necesario un centro de recuperación profesional para gestionar correctamente su fuerza física durante una temporada intensa;

Cultura de nutrición basada en la ciencia: Un menú deportivo correctamente seleccionado minimiza los riesgos de deshidratación, fatiga muscular y agotamiento rápido en los jugadores;

Disciplina europea: La exigencia de especialistas que han trabajado en gigantes como Chelsea y Milan fortalecerá la cultura de seguir un régimen personal fuera de los entrenamientos dentro de la selección.

Estos nombramientos realizados por Fabio Cannavaro demuestran que la selección nacional de Uzbekistán ahora trabaja, incluso fuera del campo, bajo los estándares de los mejores equipos europeos.

¿Cree usted que la llegada de expertos que trabajaron en el Milan y el Chelsea pondrá fin al problema de la fatiga física de nuestros jugadores en las segundas partes? ¿Cómo evalúa esta nueva decisión de Fabio Cannavaro? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia exclusiva, vital para los seguidores de nuestra selección, con todos los aficionados al fútbol!