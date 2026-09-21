Sensación en Asia Central: un carnero de raza « Arashan » vendido por 1 millón de dólares en Kirguistán (video)

Se ha registrado un precio récord sin precedentes en la historia del mercado ganadero de Asia Central. En Kirguistán, durante un festival dedicado al desarrollo y la popularización de la raza nacional «Arashan», se anunció que un carnero de raza pura perteneciente a este linaje único fue vendido por la suma de 1 000 000 (un millón) de dólares estadounidenses. Exhibido en un podio al aire libre ante una multitud inmensa, el animal impresionó a los participantes por su imponente cuerpo, su estructura muscular y sus proporciones óseas perfectas.

Resulta que este carnero récord es el descendiente directo (hijo) del famoso carnero «Frankel», convertido en una leyenda entre los ganaderos locales. A modo de comparación, el propio «Frankel» causó un gran revuelo hace unos años al ser vendido a ganaderos kazajos por 150 000 dólares, un récord para la época. Ahora, su descendencia ha multiplicado esa cifra por siete, alcanzando la cima del millón de dólares.

¿Cuál es el secreto que hace que los carneros «Arashan» sean tan valiosos, cómo se justifica una inversión de un millón de dólares en el negocio de la cría, y marcará esta transacción el inicio de una nueva ola financiera en el mercado ganadero regional?

«El heredero millonario del legendario Frankel»: Detalles de la transacción histórica en el festival

Hechos importantes registrados en el escenario de exhibición y en la subasta:

Demostración en el festival: La transacción se formalizó durante el foro de desarrollo de la raza «Arashan», en un escenario de exhibición especial ante miles de criadores e invitados;

Genética única y árbol genealógico: El carnero vendido es hijo del famoso carnero «Frankel», cuyo padre fue vendido anteriormente a Kazajistán por 150 mil dólares;

Imponente estructura anatómica: El carnero exhibido se distingue radicalmente de los demás por su altura, la anchura de sus huesos y el tamaño excepcional de su parte trasera;

En el centro de la atención pública: Al salir al escenario, cientos de granjeros y periodistas fotografiaron y filmaron a esta criatura única, convirtiéndola en tendencia en las redes sociales;

Interés internacional: La alta valoración de esta transacción se explica por la creciente demanda de la raza «Arashan» por parte de criadores de Kazajistán, Uzbekistán y otros países vecinos.

La dinastía «Frankel»: Comparación de precios y generaciones en el mercado ganadero

Valores e indicadores de los representantes del linaje legendario:

Criterios y parámetros Padre — Carnero «Frankel» Nuevo carnero récord (Hijo) MP4 Raza Raza «Arashan» pura Raza «Arashan» pura Precio de venta 150 000 dólares US 1 000 000 dólares US Lugar de la transacción Vendido a Kazajistán En Kirguistán festival de la raza Coeficiente de crecimiento de precio Récord de su época Casi 7 veces más caro que el precio de su padre Objetivo principal Mejora y cría de la raza Creación de una selección de élite de alto nivel en Asia Central Ventaja principal Gran altura, peso y estabilidad genética Cuerpo gigante, pedigrí perfecto y musculatura

Experticia en selección y negocios: ¿Por qué un carnero vale 1 millón de dólares?

Conclusiones de los expertos del sector ganadero y analistas en genética:

Capital genético y valor de la semilla: Estos animales no se compran para carne o lana, sino para inseminación artificial y la producción de corderos de raza; un solo carnero de élite puede engendrar cientos de descendientes de raza al año, cada uno valorado en miles de dólares;

La singularidad de la raza «Arashan»: Esta raza es inigualable en Asia Central gracias a su resistencia al frío y al clima montañoso, su rápido aumento de peso y su capacidad para alcanzar los 180-200 kilogramos;

Efecto de marketing y marca: Para un ganadero, poseer un carnero de 1 millón de dólares no es solo una cuestión de selección, es un activo publicitario que aumenta el prestigio y el valor de toda su explotación agrícola en todo el mundo;

Explosión de precios en el mercado: Según los expertos, tras esta transacción, en Kazajistán, Kirguistán y en Uzbekistán, el precio de los carneros y ovejas «Arashan» de raza aumentará inevitablemente de forma aún más drástica.

La valoración de un carnero «Arashan» en un millón de dólares ha demostrado claramente que la ganadería en Asia Central se ha convertido ahora en una industria de inversión importante y un gran negocio.

¿En su opinión, pagar 1 millón de dólares por un solo carnero de raza es una inversión de selección realmente justificada o es un precio artificialmente inflado? ¿Pueden los ganaderos de nuestro país alcanzar también tales ingresos multiplicando la raza «Arashan»? ¡Deje sus opiniones y observaciones en los comentarios y comparta este análisis sin precedentes del mundo de la ganadería con todos sus colegas y amigos!