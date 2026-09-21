Vivo presenta los flagships X500 Pro y X500 Pro Max con cámaras Zeiss y Sony

·7·Tecnología
Vivo presenta los flagships X500 Pro y X500 Pro Max con cámaras Zeiss y Sony

La nueva generación de smartphones flagship, creada en colaboración con el gigante suizo de la óptica Zeiss y Sony, ha sido presentada oficialmente. Según Ixbt.com, Vivo anunció sus dispositivos más avanzados en una presentación especial en Shanghái. Esta gama, que saldrá a la venta inicialmente en el mercado chino, se espera que también se lance en los mercados internacionales en octubre. Así lo informa Ixbt.com.

La nueva serie incluye el Vivo X500 Pro y el Vivo X500 Pro Max, con capacidades aún más avanzadas. Los flagships presentados se diferencian por sus dimensiones y diagonales de pantalla. En particular, la versión Pro Max, el representante de gama más alta de la serie, está equipada con una gran pantalla de 6,85 pulgadas, mientras que el modelo Pro, más compacto, cuenta con una pantalla de 6,36 pulgadas.

Alto rendimiento y óptica avanzada

El hardware de los smartphones se basa en el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro. Con esta plataforma, el fabricante ha logrado no solo cálculos de alta velocidad, sino también una ejecución perfecta de tareas complejas de AI y procesos de fotografía. Los dispositivos están diseñados para atraer a los entusiastas de la fotografía móvil.

El aspecto principal en el que se centran los dispositivos es en sus capacidades ópticas. Los smartphones están equipados con la tecnología Zeiss TrueDynamic, sensores Sony Lytia avanzados y superteleobjetivos Zeiss APO. Esto permite obtener colores naturales e imágenes ultra nítidas en cualquier condición de iluminación.

Capacidades de cámara de nivel profesional

  • El modelo Vivo X500 Pro Max está equipado con un enorme sensor de 200 MP con un tamaño de 1/1,4 pulgadas.
  • Este sensor ofrece una distancia focal equivalente de 85 mm y mantiene una alta precisión al hacer zoom en objetos distantes.
  • El Vivo X500 Pro se limita a una cámara de 64 MP basada en un sensor Sony de media pulgada.
  • Ambos smartphones cuentan con estabilización de imagen profesional de nivel CIPA 7.0, evitando el temblor de la mano.
Los smartphones ofrecen el modo "Retrato Cinematográfico" en formato 4K para los amantes de la fotografía en condiciones oscuras y difíciles. Este modo permite grabar secuencias de nivel profesional incluso al atardecer o al anochecer. Además, los dispositivos son totalmente compatibles con los teleconvertidores Zeiss Gen 2, y la versión Pro Max también puede funcionar con el Zeiss Gen 2 Ultra, que tiene una distancia focal equivalente de 400 mm.

En el mercado chino, los nuevos flagships se ofrecerán a los compradores en cuatro colores: blanco, gris, negro y naranja. Las versiones destinadas a Europa y otros mercados internacionales se presentarán más adelante.

VivoZeissSonySmartphoneFlagship
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Huawei presenta su primer ordenador de sobremesa con HarmonyOSHuawei presenta su primer ordenador de sobremesa con HarmonyOSHoy, 15:25Problemas de rendimiento detectados en el iPhone 18 Pro debido a iOS 27Problemas de rendimiento detectados en el iPhone 18 Pro debido a iOS 27Hoy, 13:51Xiaomi lanza su nuevo interruptor inteligente a la ventaXiaomi lanza su nuevo interruptor inteligente a la ventaHoy, 12:58iPhone 18 Pro completamente desmontado: evaluación de iFixit y principales novedadesiPhone 18 Pro completamente desmontado: evaluación de iFixit y principales novedadesHoy, 12:23Durabilidad excepcional: se presenta el smartphone Honor 600 Elite 5GDurabilidad excepcional: se presenta el smartphone Honor 600 Elite 5GHoy, 12:00El flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAhEl flagship OnePlus 16 es oficial: cámara de 200 MP y batería de 9000 mAhHoy, 11:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27