Vivo presenta los flagships X500 Pro y X500 Pro Max con cámaras Zeiss y Sony

La nueva generación de smartphones flagship, creada en colaboración con el gigante suizo de la óptica Zeiss y Sony, ha sido presentada oficialmente. Según Ixbt.com, Vivo anunció sus dispositivos más avanzados en una presentación especial en Shanghái. Esta gama, que saldrá a la venta inicialmente en el mercado chino, se espera que también se lance en los mercados internacionales en octubre. Así lo informa Ixbt.com.

La nueva serie incluye el Vivo X500 Pro y el Vivo X500 Pro Max, con capacidades aún más avanzadas. Los flagships presentados se diferencian por sus dimensiones y diagonales de pantalla. En particular, la versión Pro Max, el representante de gama más alta de la serie, está equipada con una gran pantalla de 6,85 pulgadas, mientras que el modelo Pro, más compacto, cuenta con una pantalla de 6,36 pulgadas.

Alto rendimiento y óptica avanzada

El hardware de los smartphones se basa en el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro. Con esta plataforma, el fabricante ha logrado no solo cálculos de alta velocidad, sino también una ejecución perfecta de tareas complejas de AI y procesos de fotografía. Los dispositivos están diseñados para atraer a los entusiastas de la fotografía móvil.

El aspecto principal en el que se centran los dispositivos es en sus capacidades ópticas. Los smartphones están equipados con la tecnología Zeiss TrueDynamic, sensores Sony Lytia avanzados y superteleobjetivos Zeiss APO. Esto permite obtener colores naturales e imágenes ultra nítidas en cualquier condición de iluminación.

Capacidades de cámara de nivel profesional

El modelo Vivo X500 Pro Max está equipado con un enorme sensor de 200 MP con un tamaño de 1/1,4 pulgadas.

Este sensor ofrece una distancia focal equivalente de 85 mm y mantiene una alta precisión al hacer zoom en objetos distantes.

El Vivo X500 Pro se limita a una cámara de 64 MP basada en un sensor Sony de media pulgada.

Ambos smartphones cuentan con estabilización de imagen profesional de nivel CIPA 7.0, evitando el temblor de la mano.

Los smartphones ofrecen el modo "Retrato Cinematográfico" en formato 4K para los amantes de la fotografía en condiciones oscuras y difíciles. Este modo permite grabar secuencias de nivel profesional incluso al atardecer o al anochecer. Además, los dispositivos son totalmente compatibles con los teleconvertidores Zeiss Gen 2, y la versión Pro Max también puede funcionar con el Zeiss Gen 2 Ultra, que tiene una distancia focal equivalente de 400 mm.

En el mercado chino, los nuevos flagships se ofrecerán a los compradores en cuatro colores: blanco, gris, negro y naranja. Las versiones destinadas a Europa y otros mercados internacionales se presentarán más adelante.