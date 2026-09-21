«Si pagan bien, volveré a salir»: Mahmud Muradov comenta su derrota ante Dolidze

El uzbeko famoso luchador de MMA y exestrella de la UFC, Mahmud Muradov, se dirigió por primera vez a sus fans con una declaración abierta y directa tras su mediático combate en Georgia. Durante el torneo «HYPE Georgia» celebrado el 19 de septiembre en Tiflis, se enfrentó al peligroso luchador de la UFC Roman Dolidze bajo reglas de grappling, perdiendo antes del límite. Tras el intenso debate generado en redes sociales por esta inesperada derrota, Muradov aclaró la situación nada más regresar a Praga.

El atleta, que destacó no haber sufrido lesiones graves y que está retomando los entrenamientos de inmediato, no ocultó que el grappling no es su especialidad, que era la primera vez que competía en esta disciplina y que la razón principal para aceptar el combate fue una importante remuneración económica: «Quiero decir una cosa: sí, perdimos. Pero no soy un grappler. Hubo una oferta con una muy buena remuneración contra un buen rival y la aceptamos. Si vuelve a haber una oferta así, la aceptaré de nuevo. Porque esto es deporte. Si pagan así, estoy listo para enfrentarme a cualquier rival».

¿Cómo afectará esta arriesgada incursión en una disciplina desconocida a la reputación de Muradov en las MMA, por qué los fans lo apoyan y cuándo será el próximo combate real de nuestro compatriota?

«Regreso sin lesiones, gran bolsa y primera prueba»: 5 puntos clave de la declaración de Muradov

Los hechos principales revelados por Mahmud Muradov tras el mediático duelo en Tiflis:

Regreso seguro a Praga: El luchador llegó a la capital checa tras el torneo en Tiflis y confirmó que se encuentra bien de salud y sin lesiones;

Reconocimiento valiente de la derrota: Muradov no buscó excusas, reconociendo abiertamente la superioridad de su rival Roman Dolidze y su propia derrota;

Debut en grappling: Mahmud destacó que fue la primera vez en su carrera profesional que compitió bajo reglas puras de grappling (lucha en el suelo basada en sumisiones y estrangulamientos);

Reconocimiento abierto del factor financiero: El hecho de que le ofrecieran una bolsa muy alta por este enfrentamiento fue el motivo principal de su participación;

Disponibilidad para futuras ofertas: Muradov manifestó que está abierto a enfrentarse en cualquier deporte o contra cualquier rival fuerte si los organizadores presentan condiciones financieras atractivas.

HYPE Georgia: El enfrentamiento entre Mahmud Muradov y Roman Dolidze

Detalles de la competición en Tiflis y perfiles de los luchadores:

Criterios e indicadores Mahmud Muradov (Uzbekistán) Roman Dolidze (Georgia) Deporte base principal MMA clásico, kickboxing, técnicas de golpeo Grappling, jiu-jitsu (Campeón de Europa ADCC) Formato de combate Grappling puro (Sin golpes, solo lucha) Reglas de grappling puro Experiencia en combate Primer combate de grappling de su carrera Ganador de múltiples torneos internacionales de lucha Torneo y fecha HYPE Georgia, 19 de septiembre de 2026 HYPE Georgia, 19 de septiembre de 2026 Resultado del combate Derrota antes del límite (Sumisión) Victoria antes del límite Objetivo y factor principal Alta remuneración y prueba en una nueva disciplina Victoria sobre un rival de renombre en su país

Experticia en MMA y artes marciales: ¿Por qué la decisión de Muradov es habitual en el negocio deportivo?

Conclusiones de analistas deportivos y expertos en artes marciales:

Desequilibrio de estilos: Mahmud Muradov es naturalmente un «striker» (luchador de golpeo); Roman Dolidze es campeón internacional de grappling desde el inicio de su carrera, por lo que bajo reglas de lucha sin golpes, las probabilidades del georgiano eran significativamente mayores desde el principio;

Sin impacto en el récord de MMA: Este combate no se incluye en las estadísticas oficiales de MMA (artes marciales mixtas); al ser un encuentro comercial de exhibición de grappling, el ranking de Muradov no se ve afectado;

Honestidad profesional y pragmatismo: Muchos luchadores intentan culpar a los árbitros tras una derrota, pero la respuesta sincera de Mahmud, «no soy un grappler, es un negocio por dinero», fue recibida con respeto por los fans;

Ausencia de riesgo de lesiones: El combate sin golpes permitió a Muradov salir sin lesiones graves, lo que garantiza su rápida preparación para sus próximos combates en las ligas principales de MMA.

Esta declaración de Mahmud Muradov demostró una vez más que el deporte moderno no es solo por títulos, sino también un gran negocio y un espacio para probarse en nuevos desafíos.

¿Crees que es correcto que los luchadores de MMA se arriesguen en deportes desconocidos por dinero? ¿Cómo valoras la honestidad y valentía de Mahmud Muradov al reconocer su derrota sin excusas? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia interesante para los fans del deporte uzbeko con todos tus amigos y seguidores de las MMA!