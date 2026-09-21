¡Primera medalla de oro asegurada: Abdulvahob Rashidov se convierte en campeón de los Juegos Asiáticos!

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¡Primera medalla de oro asegurada: Abdulvahob Rashidov se convierte en campeón de los Juegos Asiáticos!

En los XX Juegos Asiáticos que han comenzado en Japón, la delegación deportiva de Uzbekistán ha oficializado solemnemente su primer galardón máximo. Según informó el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, el miembro de la selección nacional de kárate, Abdulvahob Rashidov, subió a lo más alto del podio en la categoría de -67 kg, para Uzbekistán trayendo la primera medalla de oro del torneo. Tras registrar victorias contundentes en todas las fases eliminatorias durante la competición, nuestro talentoso atleta libró un combate sin tregua en la final contra un formidable rival, Yugo Kozaki, quien representaba al país anfitrión, Japón.

A pesar de la presión y el apoyo ferviente de los aficionados locales, Rashidov demostró sangre fría y una técnica superior para obtener una brillante victoria sobre Kozaki en el combate decisivo. Anteriormente, Nodirbek Shavkatov había obtenido una medalla de bronce en artes marciales mixtas (modern) en la categoría de -71 kg, y este triunfo histórico de Abdulvahob impulsa ahora a nuestro equipo nacional en el medallero general.

¿Qué punto débil de su oponente japonés aprovechó Abdulvahob Rashidov en la final, qué se espera de las próximas actuaciones de nuestros karatecas y qué impulso dará esta victoria a la posición de nuestro equipo nacional en la carrera por las medallas?

«Un golpe contra el luchador japonés y el aliento del primer oro»: 5 puntos clave del triunfo de Abdulvahob Rashidov

Detalles y hechos más importantes de la victoria histórica en los Juegos Asiáticos:

  • El primer oro de la delegación: Abdulvahob Rashidov añadió el primer título de campeón en los Juegos Asiáticos de 2026 a la cuenta de Uzbekistán;

  • Final intensa contra el anfitrión: En el enfrentamiento decisivo por la medalla de oro, nuestro compatriota derrotó al famoso karateca japonés Yugo Kozaki en su propia casa;

  • Dominio total en la categoría de peso: Rashidov, quien compitió en la categoría de -67 kg, superó claramente a todos sus rivales desde las primeras rondas hasta la final;

  • El medallero se enriquece: Antes de este oro, Nodirbek Shavkatov (-71 kg) había ganado una medalla de bronce en artes marciales mixtas (modern);

  • Impulso psicológico: La obtención de este primer oro brindará una gran fuerza mental y confianza a toda la delegación de Uzbekistán para las próximas competiciones.

XX Juegos Asiáticos: Rendimiento de los karatecas uzbekos

El combate final decisivo y las estadísticas de los medallistas:

Indicadores y criterios

Abdulvahob Rashidov (Uzbekistán)

Yugo Kozaki (Japón)

Deporte y categoría

Kárate, categoría -67 kg

Kárate, categoría -67 kg

Estatus de la final

Campeón de los XX Juegos Asiáticos

Medallista de plata

Premio obtenido

MEDALLA DE ORO (1ª para Uzbekistán)

Medalla de plata

Estado de los resultados generales

Victoria absoluta en todos los combates del torneo

Derrota en la final decisiva

Compañeros de la delegación

Nodirbek Shavkatov (Modern MMA, Bronce)

Uno de los principales finalistas del equipo anfitrión

Experticia deportiva: ¿Cuál es el valor de la victoria sobre el anfitrión?

Conclusiones de expertos y analistas de artes marciales orientales:

  • El factor local y la superación de la presión: Japón es considerado la cuna del kárate; triunfar en el tatami local ante un luchador japonés, bajo la presión de los árbitros y el público, demuestra la gran habilidad y voluntad de hierro del atleta;

  • Una nueva etapa para la escuela de kárate: La escuela uzbeka de kárate ha demostrado una vez más que se ha consolidado firmemente entre los líderes del continente asiático;

  • Impacto fuerte en el ranking general: Ganar una medalla de oro desde los primeros días de la competición permite a nuestra delegación sentar las bases para una posición sólida entre los diez mejores y los líderes;

  • Inspiración para los próximos atletas: El ascenso de Rashidov a la cima del podio servirá de motivación adicional para los demás miembros de la selección nacional que saldrán al tatami, al ring o al tapiz.

Esta medalla de oro histórica de Abdulvahob Rashidov ha brindado un orgullo y una alegría inolvidables a todos los aficionados al deporte de Uzbekistán.

¿Cree usted que la victoria de nuestro compatriota Abdulvahob Rashidov, al derrotar al anfitrión en Japón, la patria del kárate, ha sido una de las mayores sorpresas de estos Juegos Asiáticos? ¿Cuántas medallas de oro cree que podrá ganar nuestra selección en total en estas competiciones? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia sobre esta brillante victoria del deporte uzbeko con todos sus amigos y aficionados al deporte!

Abdulvahob RashidovXX Juegos AsiáticosKárate -67 kgYugo KozakiUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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