Inundaciones en Nepal arrastran a cinco elefantes hasta la India (video)

Las fuertes inundaciones en Nepal provocaron un incidente inesperado. Cinco elefantes fueron arrastrados por la corriente, cruzando la frontera hasta territorio indio.

Mientras su destino era incierto, los equipos de rescate actuaron rápidamente. Sin embargo, la distancia que recorrieron los elefantes sorprendió a muchos.

La corriente llevó a los elefantes hasta la India

Los cinco elefantes arrastrados por la fuerte corriente llegaron hasta el estado indio de Uttar Pradesh.

Se informó que los animales llegaron hasta la zona de la presa de Giridja.

Este suceso demostró una vez más la magnitud de la catástrofe natural.

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¿Cómo fue la operación de rescate?

Los rescatistas tuvieron que tomar medidas especiales para sacar a los elefantes a tierra firme de forma segura.

Una vez que bajó el nivel del agua, fue posible sacar a los animales de la corriente.

Después de esto:

el nivel del agua se redujo bajo control;

se monitoreó el estado de los elefantes;

los cinco elefantes fueron llevados a una zona segura.

Lo más importante es que los cinco elefantes, que fueron arrastrados a gran distancia por la fuerte corriente, fueron rescatados sanos y salvos.

El aspecto más sorprendente del incidente con los elefantes

La inundación en sí misma representaba un gran peligro. Pero esta vez, el desastre natural afectó gravemente no solo a las zonas pobladas, sino también a la vida silvestre.

El hecho de que cinco elefantes fueran arrastrados desde Nepal hasta la India por la corriente fue la parte más inesperada del suceso.

Pregunta principal: ¿sobrevivieron los elefantes?

Esa era la pregunta principal que preocupaba a muchos.

El destino de los elefantes arrastrados a larga distancia por la fuerte corriente causó gran preocupación.

Sin embargo, la operación de rescate concluyó con éxito.

Tras reducir el nivel del agua, los cinco elefantes fueron rescatados sanos y salvos en tierra firme.

Así, aunque las inundaciones en Nepal llevaron a cinco elefantes hasta la India, el incidente terminó de la mejor manera: todos los animales sobrevivieron.