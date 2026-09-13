En la sesión plenaria de la 18ª cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, el Primer Ministro indio Narendra Modi y los participantes presentaron una hoja de ruta estratégica con 50 resultados prácticos concretos para el bloque y sus países socios.

En las discusiones finales de la cumbre, se definieron claramente varias direcciones decisivas que afectan directamente los intereses de Uzbekistán y nuestra región:

Acceso al mar y corredores de transporte: Los problemas logísticos de los países sin litoral fueron destacados durante la cumbre. El secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Sudhakar Dalela, afirmó que la plataforma BRICS apoya plenamente la cooperación multilateral para la conexión con corredores del sur y puertos marítimos. Esto refuerza, a nivel internacional, las aspiraciones de Asia Central, especialmente de Uzbekistán, de acceder a los mercados indio y mundial a través del puerto de Chabahar y el corredor «Norte-Sur».

Pagos digitales y fondo de innovación: En su discurso, Narendra Modi propuso integrar la experiencia india de UPI (sistema de pago unificado) a gran escala en la infraestructura de los países socios. Además, se creó el «BRICS Startup Innovation Fund» para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a las startups.

Finanzas soberanas y seguridad alimentaria: Durante los debates, los participantes señalaron que la única forma de proteger el comercio internacional de las presiones políticas y las restricciones financieras unilaterales es establecer pagos directos en monedas nacionales y construir cadenas logísticas independientes.

Estas iniciativas presentadas en la cumbre acelerarán la reducción de las barreras comerciales, la expansión de corredores de transporte alternativos y la cooperación pragmática en el ámbito de las finanzas digitales en los próximos años.