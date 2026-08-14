Encontrada una carta arrojada al mar hace 53 años

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Encontrada una carta arrojada al mar hace 53 años

En el estado estadounidense de Nueva Jersey, encontraron una carta dentro de una botella que fue arrojada al mar hace 53 años. El insólito hallazgo se produjo durante la limpieza de una de las zonas pantanosas del estado y revivió recuerdos de la infancia de aquella época.

Jon Cutherman, cofundador de la organización Tidelands Initiative, encontró la botella herméticamente cerrada mientras realizaba otra jornada de limpieza en un pantano de Upper Township. En su interior había una carta humorística escrita por una niña de 9 años llamada Lori Blair.

Fechada el 20 de agosto de 1973 la carta indicaba que la botella había sido arrojada al mar desde la playa de Second Street Beach, en Ocean City. La niña la escribió con un estilo humorístico propio de su edad, contando que había sido secuestrada y llevada a una isla cercana a la costa atlántica.

Según contaba, unos crueles «pescadores de esponjas» la obligaban a sumergirse en aguas llenas de tiburones. Al final de la carta, pedía a quien encontrara la botella que la devolviera a la dirección indicada. La niña también escribió en tono de broma que encontrar la carta podría haberle salvado la vida.

La autora fue encontrada 53 años después

Cutherman decidió buscar a la autora de aquel curioso hallazgo y publicó fotos de la carta en las redes sociales. Tiempo después, el mensaje llegó a Alison Spencer, la hermana de Lori, la autora de la carta.

Según Alison, Lori solo tenía 9 años, mientras que ella tenía 16. Según explicó, Lori le dictaba el texto porque la letra de su hermana era más bonita.

Después, las dos hermanas arrojaron la botella al mar desde la playa de Ocean City. Nunca imaginaron que la carta enviada entonces como una simple broma infantil sería encontrada 53 años después ni siquiera.

Este hallazgo demuestra que incluso una pequeña carta que se creía perdida en el mar durante años puede algún día regresar a la vida de su propietaria.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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