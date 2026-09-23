Control militar eterno sobre la isla: Trump, Dinamarca y Groenlandia firman un tratado histórico

·10·Mundo
Control militar eterno sobre la isla: Trump, Dinamarca y Groenlandia firman un tratado histórico

Ha ocurrido un evento histórico sin precedentes que cambia radicalmente la arquitectura de seguridad global de la región del Ártico y el Atlántico Norte. El presidente de EE. UU. Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, han firmado oficialmente un importante acuerdo tripartito que redistribuye el control militar y estratégico sobre la isla más grande del mundo: Groenlandia. Según los detalles difundidos por la prestigiosa BBC, este documento sustituye al acuerdo de la era de la Guerra Fría de 1951, y la líder danesa lo describió como «un acuerdo integral y mejor que podría durar para siempre».

El primer ministro de Groenlandia calificó el acuerdo como beneficioso para las tres partes: «Su seguridad es nuestra seguridad, nuestra seguridad es su seguridad», declaró oficialmente. Hablando desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump anunció que EE. UU. construiría inmediatamente dos grandes bases militares en la isla. El acuerdo garantiza la reapertura de las bases de Narsarsuak y Mesters-Vig, la construcción de bases adicionales si es necesario, así como la libertad de movimiento ilimitada de aviones, barcos y drones militares estadounidenses en el territorio de la isla.

Lo más importante es que el acuerdo prohíbe totalmente que países no miembros de la OTAN, en particular Rusia y China, entren en Groenlandia, tengan presencia militar o incluso inviertan en infraestructura estratégica. Las amenazas beligerantes de Trump en 2019 de «comprar Groenlandia» o tomarla por la fuerza han terminado finalmente en un tratado diplomático de control militar absoluto.

¿Cómo cerró Washington la puerta del Océano Ártico, qué beneficios económicos obtendrá la población local y cómo cambiará este nuevo acuerdo el equilibrio de poder en el Ártico?

«Dos nuevas bases, una línea roja para Rusia y China, y un estatus eterno»: 5 puntos clave del acuerdo

Los puntos más importantes del documento histórico firmado sobre Groenlandia:

  • Dos bases militares estratégicas: EE. UU. restablecerá dos bases importantes en Narsarsuak y Mesters-Vig y tendrá derecho a abrir bases adicionales si es necesario;

  • Libertad de movimiento e inteligencia: Los aviones, drones y flotas militares estadounidenses circularán libremente sobre la isla; EE. UU. y Dinamarca lucharán conjuntamente contra el espionaje;

  • Prohibición absoluta para países no miembros de la OTAN: Ningún país fuera de la Unión Europea y la OTAN podrá tener presencia militar, control sobre activos estratégicos o acceso a información clasificada en la isla;

  • Documento ilimitado e irrevocable: La duración del acuerdo es ilimitada; incluso si Groenlandia logra la independencia en el futuro, está obligada a ser miembro de la OTAN y sucesora legal de Dinamarca en materia de seguridad;

  • Beneficios para la población local: Las empresas locales tendrán prioridad en el suministro de servicios y productos al ejército estadounidense, y se protegerá el estilo de vida tradicional.

Estatus militar de Groenlandia: comparación entre el antiguo acuerdo de 1951 y el nuevo acuerdo de Trump

Diferencias importantes y expansión estratégica de los documentos históricos:

Criterios y parámetros

Acuerdo de 1951 (con la enmienda de 2004)

Nuevo acuerdo bajo Donald Trump

Partes firmantes

Dinamarca y EE. UU. (Groenlandia incluida desde 2004)

EE. UU. (Trump), Dinamarca (Frederiksen) y Groenlandia (Nielsen)

Número de bases militares de EE. UU.

Solo 1 base activa (Pituffik / antigua Thule)

Al menos 3: Pituffik, Narsarsuak y Mesters-Vig (+ derecho a abrir más)

Movimiento de equipo militar

Limitado a la zona de la base y corredores designados

Libertad total de movimiento para aviones, drones y barcos

Estatus de terceros países

No había restricciones económicas o de inversión claras

Prohibición total militar y de inversión para países fuera de la OTAN

Perspectiva de independencia

El estatus futuro se había dejado abierto

Condición de adhesión a la OTAN y mantenimiento de las bases de EE. UU. incluso en caso de independencia

Interés de la economía local

Solo vínculos culturales y tradicionales generales

Prioridad dada a las empresas locales en el suministro de las bases de EE. UU.

Geopolítica y experiencia en seguridad militar: ¿Por qué este acuerdo cerró completamente el Ártico?

Conclusiones de expertos militares internacionales y analistas de seguridad:

  • De la idea de «compra» al tratado estratégico: En 2019, Trump había provocado un conflicto diplomático con una propuesta de compra de la isla, hablando incluso más tarde de ocupación; el nuevo acuerdo otorgó a Washington el control militar total sobre el territorio sin compra y puso fin a las disputas con Copenhague;

  • Un escudo sólido contra China y Rusia: China intentaba financiar aeropuertos y minas de metales raros en Groenlandia como parte de la «Ruta de la Seda Polar», mientras que Rusia estaba militarizando el Ártico; las estrictas restricciones de inversión del nuevo acuerdo bloquean completamente el camino de Pekín y Moscú hacia la isla;

  • Control aéreo y de drones sobre el Ártico: El restablecimiento de las bases de Mesters-Vig y Narsarsuak ofrece a la Fuerza Aérea de EE. UU. una plataforma de lanzamiento perfecta para monitorear misiles, submarinos y bombarderos estratégicos a través del Atlántico Norte y el Océano Ártico;

  • La independencia de Groenlandia frenada: Los políticos locales tenían la intención de separarse completamente de Dinamarca; el nuevo acuerdo obliga legalmente a Groenlandia independiente a permanecer automáticamente bajo el paraguas militar de la OTAN y Washington.

Este acuerdo entre Dinamarca, Groenlandia y los Estados Unidos ha consolidado oficialmente la hegemonía estadounidense en el Ártico, el escenario de confrontación geopolítica más importante del siglo XXI.

¿Cree que la expansión del control militar de Donald Trump sobre Groenlandia reducirá la confrontación con Rusia y China en el Ártico o creará un nuevo foco de Guerra Fría? ¿En qué medida cree que tales bases militares eternas se ajustan a los intereses de la población local? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis estratégico que está cambiando la política mundial con todos sus amigos!

Tratado de GroenlandiaNarsarsuakMesters-VigDinamarcaGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

« ¿¡Debo destruir a Irán!? »: Trump lanza declaraciones impactantes desde la tribuna de la ONU« ¿¡Debo destruir a Irán!? »: Trump lanza declaraciones impactantes desde la tribuna de la ONUHoy, 06:43Un experto en RR. HH. revela el amargo secreto detrás de por qué las empresas no pasan a la semana laboral de 4 díasUn experto en RR. HH. revela el amargo secreto detrás de por qué las empresas no pasan a la semana laboral de 4 díasHoy, 06:17Un bloguero de Pokémon de 12 años fallece tras luchar contra el cáncerUn bloguero de Pokémon de 12 años fallece tras luchar contra el cáncerAyer, 21:25Un tiburón de 3,5 metros entra en un parque de Busan y sorprende a los visitantesUn tiburón de 3,5 metros entra en un parque de Busan y sorprende a los visitantesAyer, 21:03Una mujer de 70 años declarada muerta despierta en su ataúdUna mujer de 70 años declarada muerta despierta en su ataúdAyer, 21:02La piedra en la que se sentó Mohamed Salah en Trabzon se convirtió en un «lugar de peregrinación» para los fans (vídeo)La piedra en la que se sentó Mohamed Salah en Trabzon se convirtió en un «lugar de peregrinación» para los fans (vídeo)Ayer, 20:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo