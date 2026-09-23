Control militar eterno sobre la isla: Trump, Dinamarca y Groenlandia firman un tratado histórico

Ha ocurrido un evento histórico sin precedentes que cambia radicalmente la arquitectura de seguridad global de la región del Ártico y el Atlántico Norte. El presidente de EE. UU. Donald Trump, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, han firmado oficialmente un importante acuerdo tripartito que redistribuye el control militar y estratégico sobre la isla más grande del mundo: Groenlandia. Según los detalles difundidos por la prestigiosa BBC, este documento sustituye al acuerdo de la era de la Guerra Fría de 1951, y la líder danesa lo describió como «un acuerdo integral y mejor que podría durar para siempre».

El primer ministro de Groenlandia calificó el acuerdo como beneficioso para las tres partes: «Su seguridad es nuestra seguridad, nuestra seguridad es su seguridad», declaró oficialmente. Hablando desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump anunció que EE. UU. construiría inmediatamente dos grandes bases militares en la isla. El acuerdo garantiza la reapertura de las bases de Narsarsuak y Mesters-Vig, la construcción de bases adicionales si es necesario, así como la libertad de movimiento ilimitada de aviones, barcos y drones militares estadounidenses en el territorio de la isla.

Lo más importante es que el acuerdo prohíbe totalmente que países no miembros de la OTAN, en particular Rusia y China, entren en Groenlandia, tengan presencia militar o incluso inviertan en infraestructura estratégica. Las amenazas beligerantes de Trump en 2019 de «comprar Groenlandia» o tomarla por la fuerza han terminado finalmente en un tratado diplomático de control militar absoluto.

¿Cómo cerró Washington la puerta del Océano Ártico, qué beneficios económicos obtendrá la población local y cómo cambiará este nuevo acuerdo el equilibrio de poder en el Ártico?

«Dos nuevas bases, una línea roja para Rusia y China, y un estatus eterno»: 5 puntos clave del acuerdo

Los puntos más importantes del documento histórico firmado sobre Groenlandia:

Dos bases militares estratégicas: EE. UU. restablecerá dos bases importantes en Narsarsuak y Mesters-Vig y tendrá derecho a abrir bases adicionales si es necesario;

Libertad de movimiento e inteligencia: Los aviones, drones y flotas militares estadounidenses circularán libremente sobre la isla; EE. UU. y Dinamarca lucharán conjuntamente contra el espionaje;

Prohibición absoluta para países no miembros de la OTAN: Ningún país fuera de la Unión Europea y la OTAN podrá tener presencia militar, control sobre activos estratégicos o acceso a información clasificada en la isla;

Documento ilimitado e irrevocable: La duración del acuerdo es ilimitada; incluso si Groenlandia logra la independencia en el futuro, está obligada a ser miembro de la OTAN y sucesora legal de Dinamarca en materia de seguridad;

Beneficios para la población local: Las empresas locales tendrán prioridad en el suministro de servicios y productos al ejército estadounidense, y se protegerá el estilo de vida tradicional.

Estatus militar de Groenlandia: comparación entre el antiguo acuerdo de 1951 y el nuevo acuerdo de Trump

Diferencias importantes y expansión estratégica de los documentos históricos:

Criterios y parámetros Acuerdo de 1951 (con la enmienda de 2004) Nuevo acuerdo bajo Donald Trump Partes firmantes Dinamarca y EE. UU. (Groenlandia incluida desde 2004) EE. UU. (Trump), Dinamarca (Frederiksen) y Groenlandia (Nielsen) Número de bases militares de EE. UU. Solo 1 base activa (Pituffik / antigua Thule) Al menos 3: Pituffik, Narsarsuak y Mesters-Vig (+ derecho a abrir más) Movimiento de equipo militar Limitado a la zona de la base y corredores designados Libertad total de movimiento para aviones, drones y barcos Estatus de terceros países No había restricciones económicas o de inversión claras Prohibición total militar y de inversión para países fuera de la OTAN Perspectiva de independencia El estatus futuro se había dejado abierto Condición de adhesión a la OTAN y mantenimiento de las bases de EE. UU. incluso en caso de independencia Interés de la economía local Solo vínculos culturales y tradicionales generales Prioridad dada a las empresas locales en el suministro de las bases de EE. UU.

Geopolítica y experiencia en seguridad militar: ¿Por qué este acuerdo cerró completamente el Ártico?

Conclusiones de expertos militares internacionales y analistas de seguridad:

De la idea de «compra» al tratado estratégico: En 2019, Trump había provocado un conflicto diplomático con una propuesta de compra de la isla, hablando incluso más tarde de ocupación; el nuevo acuerdo otorgó a Washington el control militar total sobre el territorio sin compra y puso fin a las disputas con Copenhague;

Un escudo sólido contra China y Rusia: China intentaba financiar aeropuertos y minas de metales raros en Groenlandia como parte de la «Ruta de la Seda Polar», mientras que Rusia estaba militarizando el Ártico; las estrictas restricciones de inversión del nuevo acuerdo bloquean completamente el camino de Pekín y Moscú hacia la isla;

Control aéreo y de drones sobre el Ártico: El restablecimiento de las bases de Mesters-Vig y Narsarsuak ofrece a la Fuerza Aérea de EE. UU. una plataforma de lanzamiento perfecta para monitorear misiles, submarinos y bombarderos estratégicos a través del Atlántico Norte y el Océano Ártico;

La independencia de Groenlandia frenada: Los políticos locales tenían la intención de separarse completamente de Dinamarca; el nuevo acuerdo obliga legalmente a Groenlandia independiente a permanecer automáticamente bajo el paraguas militar de la OTAN y Washington.

Este acuerdo entre Dinamarca, Groenlandia y los Estados Unidos ha consolidado oficialmente la hegemonía estadounidense en el Ártico, el escenario de confrontación geopolítica más importante del siglo XXI.

¿Cree que la expansión del control militar de Donald Trump sobre Groenlandia reducirá la confrontación con Rusia y China en el Ártico o creará un nuevo foco de Guerra Fría? ¿En qué medida cree que tales bases militares eternas se ajustan a los intereses de la población local? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este análisis estratégico que está cambiando la política mundial con todos sus amigos!