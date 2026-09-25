Un ciervo impactado por un coche causa la muerte de un futbolista de 20 años

Un inusual accidente de tráfico en Polonia se cobró la vida del futbolista de 20 años Oskar Kordus. El BMW que conducía fue golpeado por un ciervo que salió despedido desde el carril contrario.

El incidente ocurrió el 21 de septiembre alrededor de las 06:00 horas en la circunvalación de Gostyń, al oeste de Polonia. El conductor de un Volkswagen, de 52 años, atropelló a un ciervo que irrumpió en la carretera regional 434 entre Krajewice y Grabonóg. Debido al fuerte impacto, el animal salió volando hacia el carril opuesto, atravesando el parabrisas del BMW de Kordus e impactando contra el rostro del jugador.

Como resultado del golpe, el BMW se salió de la carretera y volcó en una zanja. Según la fiscalía, el futbolista no tuvo tiempo de reaccionar.

Los testigos, al ver que Kordus no respiraba, comenzaron con la reanimación cardiopulmonar. Los equipos de rescate también realizaron maniobras de RCP. Tras la llegada de la asistencia médica, se recuperaron los signos vitales del futbolista y fue trasladado en ambulancia aérea a un hospital en Poznań.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, Oskar Kordus falleció ese mismo día alrededor de las 22:30 horas. El conductor del Volkswagen resultó ileso.

Kordus jugaba como defensa en el club Kania Gostyń, que compite en la cuarta división polaca. Se unió al club a principios de temporada procedente del Korona Piaski y había disputado siete partidos de liga. También jugó el sábado contra el Pogoń Nowe Skalmierzyce y a principios de mes contra el Ostrovia 1909.

La temporada pasada, el futbolista participó en 26 partidos de liga con el Korona Piaski. En categorías juveniles, jugó para los clubes Zagłębie Lubin y Warta Poznań.

El Kania Gostyń expresó sus más profundas condolencias a la familia, seres queridos y amigos del futbolista. Un representante del club destacó que recibieron la noticia de la muerte de Oskar Kordus con gran pesar.

Su antiguo club, el Korona Piaski, también recordó al jugador, señalando que Kordus se había formado en el club desde joven.

Actualmente, la fiscalía investiga el caso como un accidente de tráfico con resultado de muerte. Aún no se ha anunciado la fecha del funeral del futbolista.