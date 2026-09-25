Pezeshkian lanza una propuesta urgente a EE. UU.: debate nuclear en la ONU y respuesta de la Casa Blanca

En el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se escucharon declaraciones diplomáticas sensacionales sobre las tensiones en Oriente Medio y la seguridad nuclear. El presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, Fox News anunció oficialmente en una entrevista exclusiva concedida al canal que Teherán está dispuesto a renunciar por completo a sus reservas de uranio enriquecido al 60% en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). « Sí. En el marco de las normas del derecho internacional y sobre la base del Tratado de No Proliferación Nuclear, cumpliremos estrictamente todas las condiciones exigidas por las normas internacionales », subrayó el líder iraní.

Al mismo tiempo, NBC News informó que Pezeshkian llamó abiertamente a la administración estadounidense a volver al memorando de entendimiento entre ambos países antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Sin embargo, en respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró que el presidente Donald Trump está decidido a garantizar que « un Estado tan terrible como Irán nunca posea armas nucleares ». Por su parte, Trump predijo desde la tribuna de la ONU que un verdadero acuerdo solo se alcanzaría después de las elecciones de noviembre, ya que Teherán espera ver cómo cambiará el equilibrio de fuerzas políticas en la Casa Blanca.

¿Se restablecerá el memorando cancelado tras la tregua de corta duración del 18 de junio? ¿Es suficiente la promesa de Irán de renunciar al uranio enriquecido al 60% para levantar las sanciones estadounidenses? ¿Y cómo determinará el resultado de las elecciones del 3 de noviembre el destino de la guerra o la paz en Oriente Medio?

« Renunciar al uranio al 60%, propuesta antes de noviembre y plan electoral de Trump »: 5 puntos clave del enfrentamiento diplomático

Hechos y declaraciones más importantes surgidos del diálogo entre la ONU y Washington:

Renuncia a las reservas de uranio al 60%: El presidente Masoud Pezeshkian confirmó su disposición a renunciar al uranio altamente enriquecido sobre la base de las normas del tratado TNP;

Llamado a volver a la tregua antes de las elecciones de noviembre: Teherán tiene la intención de restablecer el memorando de entendimiento antes del día de las elecciones de mitad de mandato de EE. UU. del 3 de noviembre;

Retórica intransigente de la Casa Blanca y Trump: El presidente Trump insistió en que Irán nunca podrá crear una ojiva nuclear y que el acuerdo solo podrá tener lugar después de las elecciones;

Destino del memorando del 18 de junio: Firmado en verano, el documento que abría el estrecho de Ormuz quedó sin efecto en julio con la reanudación de los ataques;

Análisis del WSJ y negociación estratégica: Teherán busca aprovechar la presión de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. para obtener condiciones máximas favorables a sus intereses ante la administración Trump.

Comparación de las posiciones nucleares y diplomáticas entre EE. UU. e Irán

Análisis de las exigencias expresadas por las partes a través de la tribuna de la ONU y los medios:

Criterios y direcciones Posición de Teherán (Presidente Masoud Pezeshkian) Posición de Washington (Presidente Donald Trump y Casa Blanca) Cuestión del uranio al 60% Dispuesto a renunciar totalmente en el marco del tratado TNP No hay confianza sin inspecciones: cerrar totalmente el camino al arma nuclear Plazo de retorno al acuerdo « Inmediatamente antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre » « Solo después de las elecciones »: no hay lógica en cerrar un acuerdo ahora Destino del memorando del 18 de junio Desea restablecerlo y levantar las restricciones militares Declaró que el acuerdo se rompió en julio y la tregua terminó Cuestión de Ormuz y el bloqueo A favor de una liberalización total del tráfico marítimo Reforzar el control militar en función de las acciones de Irán Explotación del factor electoral Ejercer presión electoral sobre Trump e incitarlo a hacer concesiones Ganar las elecciones y negociar desde una posición de fuerza

Experticia en seguridad internacional y nuclear: ¿Por qué el uranio al 60% y noviembre son tan decisivos?

Conclusiones de los observadores del OIEA y expertos geopolíticos:

« El uranio al 60% » — el umbral crítico: El uranio enriquecido al 60% requiere técnicamente muy poco tiempo para alcanzar el nivel del 90% necesario para crear un arma nuclear; el anuncio de Pezeshkian de su disposición a renunciar a estas reservas es la carta más importante jugada para aliviar las sanciones occidentales y abrir las puertas diplomáticas;

¿Por qué Pezeshkian quiere lograrlo antes de noviembre? Las elecciones de mitad de mandato al Congreso estadounidense tienen lugar el 3 de noviembre; si el partido de Trump obtiene una superioridad absoluta, impondrá condiciones aún más estrictas a Teherán; por eso la dirección iraní se apresura a cerrar un acuerdo mientras Trump necesita un éxito en política exterior para su campaña electoral;

Táctica de contraataque de Trump: Donald Trump, por su parte, gana tiempo diciendo: « Los iraníes esperan los resultados de las elecciones, cerraré un acuerdo con ellos después de las elecciones desde una posición de fuerza »; es un método del presidente estadounidense para mantener una superioridad máxima en la mesa de negociaciones;

Estrecho de Ormuz y riesgo para el mercado mundial del petróleo: El fracaso del memorando del 18 de junio había vuelto a poner en duda la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz; si las partes no llegan a un consenso antes o después de noviembre, podría comenzar una nueva oleada de ataques de misiles y drones en la región.

En Nueva York, estos diálogos políticos muestran que la crisis nuclear entre EE. UU. e Irán ha entrado en una fase crucial y que el mes de noviembre será una prueba no solo para Estados Unidos, sino para la seguridad de todo el mundo.

En su opinión, ¿aceptará Donald Trump cerrar un nuevo acuerdo nuclear con Irán antes de las elecciones del 3 de noviembre, o elegirá el camino de la presión mediante sanciones aún más severas? ¿Cómo evalúa personalmente la propuesta de Masoud Pezeshkian de renunciar al uranio enriquecido al 60% y las perspectivas de paz en Oriente Medio? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este artículo exclusivo que cubre el tema más importante de la seguridad mundial con todos sus seres queridos!