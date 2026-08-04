Detienen en Gran Bretaña a un hombre que se creía vampiro

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Detienen en Gran Bretaña a un hombre que se creía vampiro

En el Reino Unido, un suceso inusual provocó un intenso debate entre la opinión pública. Benjamin Lewis, de 48 años, que dejaba cadáveres de ovejas y ciervos frente a iglesias del condado de Hampshire, causando miedo y preocupación entre los habitantes, fue internado por la fuerza en un hospital psiquiátrico por orden judicial. Así lo informó The Guardian .

Según los documentos de la investigación, Benjamin Lewis robaba corderos a los agricultores, los sacrificaba y luego abandonaba sus cadáveres frente a las puertas de iglesias situadas en la zona de New Forest. En algunos casos, también dejaba en esos lugares el símbolo de una cruz invertida y cartas del tarot. Estos actos provocaron una gran preocupación y temor entre los habitantes, el personal de las iglesias y los creyentes.

Las fuerzas del orden llevaron a cabo labores especiales de vigilancia durante varios meses para identificar al sospechoso. La policía incluso reforzó la vigilancia alrededor de las iglesias en fechas consideradas importantes dentro del calendario satánico, con el objetivo de prevenir posibles delitos. Tras una larga investigación, Benjamin Lewis fue identificado mediante una muestra de ADN obtenida de un cadáver de cordero y posteriormente detenido.

Durante la investigación, un registro realizado en la vivienda del sospechoso permitió encontrar imágenes de vampiros, escritos sobre diversos rituales y anotaciones relacionadas con el consumo de sangre. Según la policía, Lewis creía firmemente que beber sangre podía otorgar la vida eterna y convertir a una persona en vampiro.

Al finalizar el juicio, Benjamin Lewis fue declarado culpable de provocar intencionadamente miedo y amenazas por motivos de odio religioso, así como de robar corderos pertenecientes a agricultores. El juez William Mausley ordenó que permaneciera en un hospital psiquiátrico hasta que se certificara médicamente que era seguro para la sociedad.

Según las conclusiones de los psiquiatras, Lewis padece problemas complejos relacionados con su salud mental. También se descubrió que no era la primera vez que protagonizaba comportamientos de este tipo. En 2003, ya se había autodenominado vampiro y había cumplido una pena de prisión por asustar a un sacerdote y a sus familiares.

Los especialistas señalan que este caso demuestra una vez más la importancia de prestar atención a tiempo a los problemas de salud mental en la sociedad.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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