El evento diplomático más importante e inesperado de la última década ha ocurrido en las relaciones entre las dos grandes superpotencias mundiales: Estados Unidos y la República Popular China. La visita del líder chino Xi Jinping a EE. UU., que comenzó el 23 de septiembre, no solo es la primera visita de Estado en más de 10 años, sino que Donald Trumpcomenzó con una ruptura del protocolo diplomático, cuando Trump recibió personalmente a Xi Jinping al pie de la escalerilla del avión. Tras semanas de tensos debates entre Washington y Pekín, la Casa Blanca aceptó otorgar a esta visita un «estatus diplomático de alto nivel».

Según la agencia «Xinhua», los líderes intercambiaron puntos de vista serios sobre el conflicto en Ucrania, las tensiones en Oriente Medio y la seguridad en la península coreana. Tras las negociaciones en la Casa Blanca, Donald Trump destacó ante los periodistas que se había establecido una relación verdaderamente amistosa y grandiosa con Xi Jinping, y lanzó una inesperada broma: «Tuvimos una reunión muy buena. Él mostró un gran interés por el granito. ¡Es un verdadero experto en piedra y le encanta el granito de calidad!». Sin embargo, se supo que detrás de la visita se escondían procesos geopolíticos más serios: The Wall Street Journal según fuentes del diario, la administración Trump llevó a cabo negociaciones secretas con Pekín sobre el arsenal nuclear de rápida expansión de China y el cumplimiento de la prohibición de 30 años sobre pruebas nucleares.

¿Cómo cambiará este encuentro al más alto nivel, ocurrido tras 10 años, el destino del conflicto en Ucrania y la seguridad global? ¿Qué significa el gesto de Trump en la escalerilla y conducirá el diálogo nuclear secreto al mundo hacia un nuevo equilibrio?

«Ruptura del protocolo, negociaciones nucleares secretas y diplomacia de la Casa Blanca»: 5 puntos clave del encuentro

Datos y conclusiones más importantes sobre el encuentro entre Trump y Xi Jinping:

Primera visita de Estado de alto nivel en 10 años: El líder de la RPC llegó a EE. UU. para una visita de Estado oficial tras más de una década de interrupción (23-25 de septiembre);

Protocolo diplomático roto por Trump: El presidente estadounidense evitó el orden habitual y recibió personalmente al líder chino en el aeropuerto, junto a la escalerilla;

Ucrania y Oriente Medio en el centro de la discusión: Ambos líderes discutieron a fondo el conflicto en Ucrania, Oriente Medio y las tensiones en la península coreana;

El «acuerdo nuclear» tras bambalinas: WSJ según el diario, Washington mantuvo negociaciones secretas sobre las armas nucleares en expansión de China y la prohibición de pruebas;

Amistad personal y la «broma del granito»: Trump declaró que las relaciones se basan en el respeto mutuo y destacó el interés especial de Xi Jinping por la piedra y el granito.

Encuentro de los líderes de EE. UU. y China: comparación entre el protocolo externo y los temas reales tras bambalinas

Análisis de las declaraciones abiertas y la agenda secreta de las negociaciones en la Casa Blanca:

Criterios y direcciones Declaraciones públicas y diplomacia oficial Agenda real tras bambalinas (WSJ y analistas) Estatus de recepción «Estatus diplomático de alto nivel», Trump subiendo personalmente a la escalerilla Semanas de disputas sobre el estatus y regateo diplomático Conflicto en Ucrania «Intercambio de puntos de vista» y discusión de la situación Condiciones para detener la guerra, neutralidad de Pekín y mecanismos de presión Seguridad nuclear Mencionado brevemente en declaraciones oficiales o a puerta cerrada Negociaciones secretas sobre la expansión de reservas nucleares chinas y restricciones de pruebas de 30 años Oriente Medio y Taiwán/Corea Estabilidad y cuestiones de paz regional Tensiones en el Golfo Pérsico y seguridad de las rutas marítimas Relaciones personales «Grandes relaciones», amistad y «bromas sobre el granito» Equilibrio de la feroz competencia en mercados económicos y tecnológicos

Experticia geopolítica: ¿Por qué Trump mostró tanto respeto a Xi Jinping?

Conclusiones de politólogos internacionales, diplomáticos y analistas de Wall Street:

«El gesto en la escalerilla» — un método de diplomacia personal: Donald Trump siempre busca lograr grandes acuerdos a través de la comunicación personal y el respeto demostrativo; recibir personalmente a Xi Jinping en la escalerilla es una señal positiva muy fuerte enviada a Pekín, destinada a ganar la confianza de la parte china antes de las negociaciones;

El papel de Pekín en el desenlace del conflicto ucraniano: Washington entiende bien que es imposible detener la guerra en Ucrania sin la influencia de China sobre Rusia; el intercambio de puntos de vista cara a cara entre Trump y Xi Jinping sobre este tema podría determinar el formato de las futuras negociaciones en el frente;

Preocupación por el arsenal nuclear: En los últimos años, China está desarrollando su tríada nuclear a una velocidad sin precedentes; para EE. UU., mantener a Pekín dentro del marco de la convención global de 30 años sobre el cese de pruebas nucleares y prevenir una nueva carrera armamentista es una tarea vital;

Un respiro para los mercados globales: El diálogo directo y abierto entre dos gigantes económicos alivia temporalmente las preocupaciones sobre guerras comerciales y aranceles, lo que tiene un impacto positivo en los mercados bursátiles mundiales y los precios del petróleo.

Este encuentro histórico de 10 años en Washington demuestra que la confrontación entre EE. UU. y China ha entrado en una nueva era de diálogo y compromisos.

¿Cree usted que los acuerdos cara a cara entre Trump y Xi Jinping pueden impulsar un fin más rápido del conflicto en Ucrania? ¿Cómo evalúa el hecho de que el presidente estadounidense recibiera personalmente al líder chino en la escalerilla y sus palabras sobre el granito? ¡Deje sus reflexiones personales en los comentarios y comparta este importante análisis que está cambiando la política mundial con todos sus amigos!