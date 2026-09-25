Uzbekistán asciende en el ranking FIFA actualizado: Victoria sobre Irán y puesto 59

La convincente victoria por 3-1 contra Irán en el partido amistoso internacional disputado en Ferganá ha dado un fuerte impulso a la posición de la selección nacional de Uzbekistán en la escena internacional. En el ranking FIFA live oficial actualizado, Fabio Cannavaro y sus pupilos han subido un puesto, alcanzando la posición 59. Al derrotar a Irán, un gigante del continente, nuestros representantes han sumado a su cuenta +6,83 puntos de ranking y han elevado su total a 1416,56 puntos. Este capital de puntos estratégico permitió a Uzbekistán superar a Catar, bicampeón de Asia (1411,06 puntos), relegándolos al puesto 60. Tras una participación histórica en la Copa Mundial 2026 en Norteamérica (EE. UU., México, Canadá), nuestra selección, que había caído temporalmente al puesto 60 tras el mundial, ha comenzado bajo la dirección de Cannavaro un camino audaz para recuperar su posición en el ranking global. Ahora, nuestra selección disputará partidos de preparación cruciales el 1 de octubre en Taskent contra Siria, y el 6 de octubre fuera de casa contra

Corea del Sur. Entonces, ¿qué significa este ascenso al puesto 59 en términos de ventajas de bombos antes de la Copa Asiática, por qué fue derrotado Catar y podrá el próximo partido fuera de casa contra Corea del Sur devolver nuestro ranking nacional al top 50? « +6,83 puntos, la caída de Catar y la prueba de Siria/Corea »: 5 puntos clave de la actualización del ranking FIFA

Hechos y cifras más importantes de la tabla FIFA live:

Ascenso al puesto 59:

La selección nacional de Uzbekistán acumuló 1416,56 puntos y ascendió oficialmente al puesto 59;

+6,83 puntos de ranking: La victoria por 3-1 contra Irán otorgó una parte sustancial de puntos a nuestro equipo nacional;

El campeón asiático, Catar, superado: La selección de Catar, con 1411,06 puntos, cayó al puesto 60, quedando por detrás de nuestros representantes;

Recuperación tras la Copa Mundial: Tras el puesto 60 al final del Mundial, el equipo de Fabio Cannavaro comenzó a ascender de nuevo hacia la élite;

Calendario estratégico por delante: Los partidos contra Siria el 1 de octubre en Taskent y contra Corea del Sur el 6 de octubre serán la etapa principal para sumar puntos antes de la Copa Asiática.

Análisis del ranking FIFA live: Comparación de los indicadores de Uzbekistán y sus rivales regionales Análisis comparativo de los cambios en el ranking mundial y asiático:

Criterios e indicadores

Selección nacional de Uzbekistán

Selección nacional de Catar Selección nacional de Irán Posición en el ranking FIFA live Puesto 59 (Subió un lugar) Puesto 60 (Bajó un lugar) En el top 25 del ranking Total de puntos acumulados 1416,56 puntos 1411,06 puntos Pérdida de puntos (-6,83 puntos) Cambio en el último partido +6,83 puntos (3-1 contra Irán) Tendencia estable/declive Consecuencia de la derrota ante Uzbekistán Dirección del entrenador principal Fabio Cannavaro (Nueva era) Staff local/español Amir Ghalenoei (Crisis) Impacto de la Copa Mundial 2026 Recuperación tras el debut Declive tras el Mundial Pérdida de puntos contra equipos top Próximos rivales y pruebas Siria (1 de octubre), Corea del Sur (6 de octubre) Partidos amistosos Concentraciones internacionales Experticia deportiva y ranking: ¿Por qué es importante alcanzar el puesto 59? Conclusiones de analistas de fútbol internacionales y expertos de la FIFA:

El peso psicológico de «superar a Catar»:

Catar fue campeón de Asia dos veces consecutivas en 2019 y 2023, un equipo que ocupaba los primeros puestos desde hace muchos años; el hecho de que Uzbekistán supere directamente a Catar en puntos demuestra que nuestra selección está cambiando el equilibrio real de fuerzas en el continente;

Valoración financiera/ranking de la victoria sobre Irán: Derrotar a un rival bien posicionado en el sistema FIFA (un equipo del top 20-25) otorga el mayor coeficiente de puntos; +6,83 puntos ganados en un solo partido es un capital enorme para un amistoso;

La puerta hacia el top 50: Tras la Copa Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá, el puesto 59 es un trampolín para nuestro equipo, que había caído al puesto 60; vencer a Siria en Taskent y obtener puntos fuera de casa en

Corea del Sur nos devolverá al top 50; Distribución de bombos para la Copa Asiática:Cuanto más alto sea el ranking, mayor será la probabilidad de entrar en el bombo 1 en la próxima copa continental y fases de clasificación, facilitando los sorteos; el enfoque de Cannavaro de tratar cada partido como una final se basa precisamente en este cálculo estratégico.

La selección nacional de Uzbekistán, bajo la dirección de Fabio Cannavaro, ha dado un paso audaz e imparable hacia la recuperación de los puestos altos que merece en el ranking FIFA. ¿Cree que los pupilos de Fabio Cannavaro podrán entrar en el top 50 del ranking FIFA tras los partidos contra Siria el 1 de octubre y Corea del Sur el 6 de octubre? ¿Cómo evalúa personalmente la victoria sobre Irán y el hecho de haber superado a Catar? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta este análisis importante dedicado al éxito de nuestra selección en el ranking mundial con todos los aficionados al fútbol!

Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi FIFA reytingidagi o‘ziga munosib yuqori o‘rinlarni qaytarib olish yo‘lida dadil va to‘xtatib bo‘lmas qadam tashladi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro shogirdlari 1 oktyabrda Suriya va 6 oktyabrda Janubiy Koreyaga qarshi bahslardan so‘ng FIFA reytingining kuchli 50 taligiga kira oladimi? Eron ustidan qozonilgan g‘alaba va Qatarning ortda qoldirilishiga shaxsan qanday baho berasiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning jahon reytingidagi yutug‘iga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!