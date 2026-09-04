Un taxista que condujo 53 horas causa un accidente mortal

En el Reino Unido, un taxista de 45 años, que condujo durante casi 53 horas en tres días, fue sentenciado a seis años de prisión por causar la muerte de una persona. Así lo informó TaxiPoint.

El incidente ocurrió el 17 de agosto de 2025 alrededor de las 06:30 de la mañana en la carretera A23, que atraviesa la zona de Merstham en el condado de Surrey.

El Audi conducido por Kolovole Erunkulu se salió de la carretera y entró en una zona de descanso. En ese momento, Philip Dray, de 59 años, se había detenido para descansar y estaba abriendo la puerta de su Volkswagen para entrar. El Audi lo atropelló y Philip Dray falleció en el lugar.

Durante la investigación, se determinó que Erunkulu había estado al volante casi 53 horas en los tres días previos al accidente. Su descanso más largo en ese periodo fue de solo siete horas. Además, realizó pausas de aproximadamente cuatro y dos horas.

Antes de la tragedia, Erunkulu había trabajado como taxista durante casi 12 horas sin descansar lo suficiente. Las grabaciones de la cámara interior mostraron que se quedó dormido al volante durante unos segundos. Fue en ese instante cuando el Audi se salió de la vía y atropelló a Philip Dray.

Erunkulu se declaró culpable de conducción peligrosa con resultado de muerte. El tribunal lo condenó a seis años de prisión. También se le prohibió conducir durante ocho años.

Si desea obtener nuevamente su licencia de conducir en el futuro, deberá aprobar un examen extendido.