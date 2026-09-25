Cannavaro explica por qué abandonó los esquemas de Katanec: análisis de la táctica 4-3-3

Tras la victoria por 3-1 contra la selección nacional de Irán en el estadio Istiqlol de Ferganá, el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán Fabio Cannavaro respondió a las preguntas más polémicas e importantes sobre la revolución táctica del equipo durante la segunda parte de la rueda de prensa. El cambio de un estilo cauteloso basado en 3 centrales (bloque defensivo de 5) de la era de Srečko Katanec a una táctica clásica 4-3-3 con 2 centrales fue el centro de atención de los expertos.

Ante la pregunta de los periodistas: «¿No tiene miedo de jugar con dos centrales?», el experto italiano, uno de los defensas más famosos del mundo, respondió de forma firme y sin rodeos: «¡No, no tengo miedo! El fútbol moderno está estructurado así. Si tienes miedo de subir y romper la línea, el rival te pondrá en más dificultades. ¡Les dijimos a los defensas que subieran, presionaran y no tuvieran miedo!». Al mismo tiempo, Cannavaro puso fin a los rumores sobre Aziz Ganiev y otros líderes que parecían moverse libremente por el campo: «¡No, nadie tiene libertad total aquí! Creemos en nuestro sistema. Para jugar en 4-3-3, se requiere una dinámica alta: hay que entender cuándo quedarse en la línea, cuándo ir a la banda y cuándo desmarcarse a la espalda del rival!». Esta declaración del entrenador demostró que la filosofía de tomar la iniciativa, en lugar de «jugar a verlas venir», sería prioritaria en el juego de la selección.

¿Qué nuevas oportunidades ofrece a nuestra selección el paso del sistema de 3 defensas de Katanec al 4-3-3 de Cannavaro, cómo se desenvuelven jugadores como Ganiev y Urunov en este esquema, y por qué se pide olvidar la Copa del Mundo?

«Dos centrales, esquema 4-3-3 y rechazo a la libertad»: los 5 puntos clave de la declaración de Cannavaro

Las tesis y conclusiones más importantes de la entrevista táctica de Fabio Cannavaro:

Vuelta al sistema de dos centrales: Se abandonó oficialmente el esquema de 3 centrales de la era de Srečko Katanec y se introdujo un modelo moderno de pareja;

«Presión alta sin miedo»: Cannavaro declaró que esperar errores en bloque bajo ya no es suficiente, y que una presión agresiva en campo contrario es una exigencia del fútbol moderno;

«No hay jugadores libres»: El entrenador subrayó que no hay ningún jugador libre en el campo y que cada movimiento está estrictamente sujeto al sistema 4-3-3;

Aziz Ganiev y la dinámica del centro: El rol de Ganiev y Hakimov en el medio está perfectamente coordinado con las tareas de abrirse a las bandas, mantener la línea y romper la espalda de los defensas;

«Olvidar la Copa del Mundo»: El entrenador llamó a dejar de vivir de los logros del Mundial y a prepararse mentalmente para luchar de igual a igual contra cualquier rival.

Evolución táctica de la selección de Uzbekistán: comparación entre el modelo Katanec y el sistema Cannavaro

Cambios en el posicionamiento, estilo defensivo y filosofía de la selección en el campo:

Criterios y parámetros Bajo la dirección de Srečko Katanec Nuevo sistema propuesto por Fabio Cannavaro Esquema táctico principal 3-4-2-1 o 5-3-2 (3 centrales) 4-3-3 (2 centrales, bandas activas) Posicionamiento de la línea defensiva Bloque bajo, defensa cerca del área propia Línea alta, subida mediante presión Actitud ante el miedo y el riesgo Búsqueda de superioridad numérica en defensa «No tener miedo»: romper la línea y presionar Función de los centrocampistas Más destrucción y cierre de zonas Dinámica alta, desmarques, ataque agresivo Libertad de los jugadores Derecho de movimiento libre para algunas estrellas Sistema absoluto: «No tenemos jugadores con rol libre» Integración de ataque y presión Contraataque y uso de balones largos Presión colectiva total de delanteros y medios

Experticia futbolística y análisis táctico: ¿por qué el 4-3-3 de Cannavaro es un paso revolucionario?

Conclusiones de entrenadores internacionales y expertos deportivos:

«El entrenador ofensivo que viene de la defensa»: Campeón del mundo y Balón de Oro, Fabio Cannavaro prefiere organizar la defensa no quedándose en su área, sino asfixiando al rival en la suya; cuando los 2 centrales (Husanov y Orozov) suben, el campo del rival se reduce y se ven obligados a despejar sin precisión;

El fenómeno Ganiev y el trío central: El aparente movimiento libre de Aziz Ganiev en el medio es una instrucción de Cannavaro; cumple la misión de crear espacios en la zona de creación rival, recibir el balón y enviarlo rápido a las bandas o a Shomurodov; gracias a la disciplina del sistema, no era anarquía, sino un plan geométrico;

Nuevo reto para Urunov y los extremos: El entrenador declaró abiertamente que hace falta tiempo para que extremos con talento individual como Oston Urunov se adapten al sistema; en un 4-3-3, el extremo no solo debe saber regatear, sino tener la disciplina para volver a defender;

Psicología de «olvidar el pasado»: Katanec dio un resultado histórico clasificando al equipo al Mundial, pero quedarse fascinado con ese éxito detiene el progreso; cuando Cannavaro dice que hay que «olvidar la Copa del Mundo», busca despertar sed de nuevas victorias en el equipo.

Estas audaces declaraciones de Fabio Cannavaro tras el partido contra Irán muestran que la selección de Uzbekistán abandona definitivamente el fútbol defensivo y cerrado para jugar contra los grandes del continente con un sistema ofensivo activo y equitativo.

¿Cree que el paso de Fabio Cannavaro de la defensa de 5 de Katanec a un sistema de 2 centrales y 4-3-3 traerá más beneficios o riesgos a nuestra selección? ¿Cómo evalúa personalmente el juego de nuestros centrocampistas en esta nueva táctica? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo exclusivo sobre la nueva era táctica de nuestro equipo con todos los aficionados al fútbol!